Un organisme lié au Hamas soupçonné de convertir des Juifs israéliens à l’islam

Un documentaire diffusé ces derniers jours sur la chaîne israélienne Channel 14 met en lumière les activités d’une organisation islamique opérant en Israël, soupçonnée d’entretenir des liens indirects avec le Hamas et les Frères musulmans. L’enquête, intitulée « Pseudo Ashraf Marouane », s’intéresse au centre Daïr al-Islam, basé à Kfar Qara, officiellement présenté comme un lieu de dialogue culturel et religieux.

Selon les journalistes, derrière cette façade de coexistence interconfessionnelle se cacherait une structure organisée poursuivant des objectifs idéologiques à long terme. Le documentaire affirme que Daïr al-Islam bénéficierait de financements indirects provenant de réseaux liés aux terroristes du Hamas, via des associations à vocation humanitaire.

Plusieurs témoignages de Juifs israéliens convertis à l’islam sont présentés à l’écran. Certains évoquent une démarche progressive, amorcée par des contacts informels, puis renforcée par un accompagnement religieux et social. D’autres parlent d’un contexte personnel de fragilité – divorce familial, isolement, quête d’appartenance – exploité par l’organisation.

Le second volet de l’enquête va plus loin, accusant Daïr al-Islam d’avoir mis en place un système de soutien matériel et juridique destiné à encourager ces conversions. Cela inclurait des aides financières, un accompagnement au logement, une assistance juridique, ainsi que des démarches visant à éviter le service militaire israélien.

Face à ces révélations, le ministère israélien de l’Éducation a annoncé l’ouverture d’un examen approfondi. De leur côté, les responsables de Daïr al-Islam rejettent catégoriquement les accusations, dénonçant une enquête biaisée et affirmant agir dans un cadre strictement légal.