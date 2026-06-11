Yaacov Naguel : "Il n’y a plus de langage commun avec Macron"

Ancien conseiller israélien à la sécurité nationale, Yaacov Naguel a vivement critiqué la politique française à l'égard d'Israël lors d'un entretien accordé à i24NEWS. Interrogé sur l'état des relations de défense entre les deux pays, il a estimé que celles-ci traversent une période particulièrement difficile, qu'il attribue directement aux choix du président Emmanuel Macron.

Évoquant la participation des entreprises israéliennes au salon Eurosatory, Yaacov Naguel a dénoncé les restrictions imposées aux industriels israéliens. Selon lui, permettre uniquement la présentation de systèmes défensifs tout en excluant les équipements offensifs constitue un signal politique négatif envoyé à Israël.

L'ancien responsable israélien a également accusé le président français de s'être éloigné de la ligne traditionnelle de coopération qui existait entre les deux pays. « Le président Macron a choisi un camp », a-t-il affirmé, regrettant ce qu'il considère comme un affaiblissement du partenariat stratégique franco-israélien.

Pourtant, Yaacov Naguel rappelle que les liens entre les appareils de défense des deux États ont longtemps été étroits. Lorsqu'il travaillait au ministère israélien de la Défense, notamment pendant les négociations autour du programme nucléaire iranien, il affirme avoir entretenu une coopération étroite avec ses homologues français.

« Les Français étaient mes meilleurs interlocuteurs », souligne-t-il, saluant la qualité des échanges qui existaient alors entre les services de défense des deux pays.

Malgré ses critiques, l'ancien conseiller à la sécurité nationale ne ferme pas la porte à une amélioration des relations. Il estime que les peuples français et israélien ont intérêt à retrouver un dialogue plus solide et regrette que les tensions actuelles empêchent une coopération qui, selon lui, a longtemps bénéficié aux deux nations.

Pour Yaacov Naguel, la priorité doit désormais être de trouver les moyens de restaurer, à l'avenir, une relation stratégique qu'il juge essentielle face aux défis sécuritaires communs.