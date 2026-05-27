Yeouda-Nathan Gabay évoque l’engouement du public français pour les artistes israéliens

Invité sur i24NEWS, le producteur Yeouda-Nathan Gabay est revenu sur le succès grandissant des artistes israéliens en France, à l’approche du concert de Hanan Ben Ari prévu au Dôme de Paris le 8 juin.

Selon lui, l’intérêt du public français pour la scène musicale israélienne s’est fortement développé ces dernières années, notamment après la période du Covid puis après le 7 octobre.

« Il y a eu un engouement sur la venue d’artistes israéliens », explique-t-il, affirmant que la demande n’a cessé de progresser.

Yeouda-Nathan Gabay rappelle que Hanan Ben Ari s’était déjà produit au Théâtre Mogador il y a deux ans devant une salle complète en seulement quelques heures.

Fort de ce succès, les organisateurs ont cette fois choisi une salle plus grande afin de répondre à une demande qu’il décrit comme particulièrement forte.

Le producteur affirme également que le chanteur figure aujourd’hui parmi les artistes israéliens les plus écoutés par le public français.

Au cours de l’entretien, il est aussi revenu sur le concert d’Omer Adam, qu’il avait contribué à produire et qui avait, selon lui, suscité un « engouement extraordinaire ».

Yeouda-Nathan Gabay a également présenté les actions de l’association Orb Avaït, partenaire des événements, qui rénove des logements de familles défavorisées en Israël afin de leur offrir des conditions de vie plus dignes.

Malgré le contexte sécuritaire actuel en France, il assure que les concerts organisés autour d’artistes israéliens se déroulent dans de bonnes conditions grâce au soutien des autorités et des structures communautaires.