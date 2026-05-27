Yigal Palmor : « La Maison-Blanche est dans le brouillard sur l’Iran »

Yigal Palmor, ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a estimé que les déclarations contradictoires de Donald Trump au sujet de l’Iran traduisaient une forme d’incertitude croissante au sein de l’administration américaine.

Selon lui, les hésitations observées depuis plusieurs semaines ne relèvent plus uniquement d’une stratégie de négociation.

« Plus on a avancé, plus on sent une certaine incertitude chez Donald Trump », affirme-t-il, évoquant une Maison-Blanche partagée entre la poursuite de la guerre et la voie diplomatique.

Yigal Palmor estime également que Téhéran entretient volontairement le flou sur ses intentions afin de peser sur les discussions en cours avec Washington.

L’ancien diplomate israélien a ensuite détaillé ce qu’il considère comme les principaux risques d’un éventuel accord avec la République islamique.

Selon lui, un « mauvais accord » pour Israël serait un texte permettant à l’Iran de conserver la maîtrise de son uranium enrichi ou la capacité de reprendre rapidement son programme nucléaire.

Il juge également indispensable qu’un accord traite la question des missiles balistiques ainsi que celle des organisations soutenues par Téhéran, notamment le Hezbollah, le Hamas, les milices chiites en Irak ou encore les Houthis au Yémen.

Mais la partie la plus critique de son intervention concerne l’état des relations entre Israël et les États-Unis.

Selon Yigal Palmor, Benjamin Netanyahou aurait « complètement perdu » son influence auprès de Donald Trump. Il cite notamment la récente déclaration du président américain affirmant que Netanyahou « fait ce que je lui dis », une phrase qu’il juge révélatrice d’une relation devenue profondément déséquilibrée.

« Les autorités israéliennes apprennent désormais les intentions américaines par la presse », affirme-t-il.