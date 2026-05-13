תקרית דיפלומטית באירופה: תאגיד השידור הישראלי העלה לאינסטרם פוסט שמתבדח על מתמודדים באירוויזיון - ונאלצו לפרסם היום (רביעי) התנצלות לאחר שצופים קרואטים נתקלו בבדיחה על איפור הלהקה שהתמודדה מטעם המדינה. לדבריהם, מדובר בנושא רגיש בקרואטיה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הלהקה פרסמה בחשבון האינסטגרם סטורי בו נכתב כי הן "מוטרדות מההערות של ערוץ השידור הישראלי כאן, בהן לעגו לתרבות שלנו ולקורבנות שהקריבו נשים קתוליות מדוכאות. מטריד במיוחד ללעוג לנשים ששרות על כאב וסבל נשיים תוך כדי גילוי חוסר מוחלט של אמפתיה וכבוד לסבלם של אחרים".

תאגיד השידור הישראלי פרסם פוסט בו התנצל: "כאן הסירו את הפוסט באופן מיידי. מעולם לא הייתה לנו כוונה לפגוע במשלחת הקרואטית או בציבור הקרואטי. אנו מתנצלים על הפרסום ונעביר התנצלות זו גם לראש המשלחת הקרואטית".