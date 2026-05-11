ביצוע מושלם: צפו בהופעה של נועם בתן בחזרת השופטים לאירוויזיון

חצי הגמר הראשון של אירוויזיון 2026 כבר מעבר לפינה, והערב (שני) התקיימה חזרת השופטים הגורלית של המדינות המתחרות בחצי הגמר, בהן כמובן גם ישראל. מדובר בחזרה משמעותית במיוחד עבור המשלחות, כיוון שבה נקבעת כמחצית מסך הניקוד הכולל של כל המדינות.

הנציג הישראלי, נועם בתן, סיפק כרגיל הופעה קולית מצוינת לשיר "מישל", והתקבל בתשואות על ידי הקהל באולם בווינה, ובשונה מהשנים הקודמות - גם ללא קריאות בוז.

חצי הגמר הראשון של אירוויזיון 2026 ישודר מחר בשעה 22:00, כשישראל צפויה להופיע כשיר מספר 10.