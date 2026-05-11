ביצוע מושלם: צפו בהופעה של נועם בתן בחזרת השופטים לאירוויזיון

הישראלי עלה לבצע את השיר הישראלי "מישל" לקול תשואות באולם בווינה, שנופף בדגלי ישראל • בחזרת השופטים נקבע כמחצית מסך הניקוד הכולל של חצי הגמר, שיתקיים מחר בערב

יולי סלומון
1 דקות קריאה
החזרה הראשונה של נועם בתן והמשלחת הישראלית לאירוויזיון 2026Corinne Cumming, EBU

חצי הגמר הראשון של אירוויזיון 2026 כבר מעבר לפינה, והערב (שני) התקיימה חזרת השופטים הגורלית של המדינות המתחרות בחצי הגמר, בהן כמובן גם ישראל. מדובר בחזרה משמעותית במיוחד עבור המשלחות, כיוון שבה נקבעת כמחצית מסך הניקוד הכולל של כל המדינות.

הנציג הישראלי, נועם בתן, סיפק כרגיל הופעה קולית מצוינת לשיר "מישל", והתקבל בתשואות על ידי הקהל באולם בווינה, ובשונה מהשנים הקודמות - גם ללא קריאות בוז.

השיר הישראלי באירוויזיון 2026 בחזרת השופטים i24NEWS

חצי הגמר הראשון של אירוויזיון 2026 ישודר מחר בשעה 22:00, כשישראל צפויה להופיע כשיר מספר 10. 

