פחות משבוע לפני חצי הגמר, נחשפו 30 שניות מהחזרה של נועם בתן על הבמה בווינה, ובמרכז - האלמנט המרכזי שצפוי לגנוב את ההצגה: יהלום מראות ענק ומנצנץ. האם המיצג הוויזואלי המרשים יצליח להביא את ישראל לגמר הגדול? בכתבה ששודרה הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", יולי סלומון הביאה את הצלילים והתיעודים מבירת אוסטריה.

ביום שלישי הקרוב, נועם בתן לצד חמש רקדניות (או "מישליות", תלוי מי שואל), יעלו על הבמה בחצי הגמר הראשון. אך מי שגונב את ההצגה עוד לפני שנשמע הצליל הראשון הוא האלמנט המרכזי בתפאורה: סט במה גבוה ונוצץ בצורת יהלום ענק העשוי כולו ממראות. המבנה המורכב נבנה במיוחד עבור המשלחת הישראלית במטרה לייצר אימפקט ויזואלי חסר תקדים.

במהלך חלקים מהשיר, נועם ואחת הרקדניות מופיעים בתוך מבנה המראות הענק, בעוד שעל מסכי הענק שבאולם משתקפים אורות מכל כיוון. מדובר בניסיון מכוון לייצר "רגע טלוויזיוני גדול" - כזה שיעבור בצורה מרשימה גם לצופים בבית וגם לקהל הרב שנמצא באולם עצמו.

במשלחת הישראלית שומרים על דריכות גבוהה ומשאירים חלקים נרחבים מהביצוע המלא תחת מעטה של סודיות. השנה, התחרות נחשבת לאחת הטעונות והמדוברות ביותר שנראו בשנים האחרונות, וכל פרט בהופעה הישראלית נבחן בזכוכית מגדלת - החל מהדיוק בביצוע הקולי ועד לתגובות המצטברות ברשתות החברתיות.

חברי המשלחת מדגישים כי כל אלמנט על הבמה תוכנן בקפידה כדי למקסם את סיכויי ההעפלה. כעת, לאחר החשיפה המרגשת של החזרות, נותר רק לחכות לרגע האמת ביום שלישי. בישראל מקווים כי היהלום הנוצץ יתורגם לניקוד גבוה בלוח התוצאות, ויבטיח לנועם את הכרטיס הנחשק לגמר הגדול.