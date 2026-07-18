בגיל 91: השחקנית והזמרת שושיק שני הלכה לעולמה

שחקנית התיאטרון, הקולנוע והטלוויזיה והזמרת שושנה (שושיק) שני הלכה לעולמה היום (שבת), והיא בת 91 במותה. טרם נמסרו פרטים על מועד הלווייתה.

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את דרכה החלה שני בגיל צעיר על במת תיאטרון הילדים, ובהמשך הדרך היא למדה משחק באולפן של התיאטרון הקאמרי. את שירותה הצבאי עשתה בלהקת הנח"ל, ולאחר שחרורה שבה שני לקאמרי, שבו הייתה חלק מאנסמבל השחקנים במשך יותר משלושה עשורים.

שני הייתה מוכרת לציבור הישראלי בין השאר בזכות השתתפותה בעשרות הצגות לאורך השנים, ביניהן "הנפש הטובה מסצ'ואן", "הוא הלך בשדות", "אלוף הבונים" ו"לעולם אין לדעת". אחד מתפקידיה הזכורים ביותר היה בת הטוחן במחזמר הילדים המיתולוגי "עוץ לי גוץ לי".

נוכחותה של שני בלטה גם בקולנוע, והיא זכתה להופיע בסרטים כמו "חור בלבנה", "לופו", "מבצע יונתן", "השועל בלול התרנגולות", "לצוד פילים" ו"היורד למעלה". בטלוויזיה השתתפה בין היתר בתוכניות "חדווה ושלומיק", "שנות ה-80", "בנות הזהב", "סטוקהולם", "אבא מטפלת" ו"שנות הירח".

לצד קריירת המשחק הייתה שני גם זמרת ילדים. אלבומים שהקליטה, בהם "טפשוני רוני" ו"שושיק שני שרה ומספרת", הפכו לקלאסיקות. שירים כמו "מיכאל" ו"מה עושים העצים" ליוו דורות של ילדים. תחום נוסף שבו תרמה שני את חלקה היה דיבוב. רבים זוכרים את קולה כמדבבת בסרטי דיסני, בתור המלכה הרעה ב"שלגיה ושבעת הגמדים" וכן בתור אורסולה, מכשפת הים בגרסה העברית של "בת הים הקטנה".

שני הייתה נשואה לזמר והשחקן אריק לביא. השניים חיו במשך תקופה בניו יורק, שם למדה משחק. לאחר שובם לישראל העלו בני הזוג כמה מופעים יחד, שהפכו אותם לאחד הזוגות הבולטים בעולם הבידור הישראלי. בשנותיה האחרונות עסקה שני בהוראת משחק, בהדרכת דיבור ובהנחיית סדנאות תיאטרון, והיא המשיכה להופיע על המסך גם בגיל מבוגר. שני ולביא הניחו אחריהם שתי בנות.