גוסט ריידר מגיע ליקום הקולנועי של מארוול: זה השחקן שיגלם אותו

מארוול חשפה אתמול את השחקן החדש שמצטרף ליקום הקולנועי: ראיין גוסלינג יגלם את הגיבור/אנטי גיבור "גוסט ריידר" בסרט שצפוי לצאת ב-2028, אותו יביים שון לוי.

ההכרזה הדרמטית התרחשה במהלך פאנל הפתעה בכנס קומיק-קון בסן דייגו, לאחר שנשיא אולפני מארוול קווין פייגי פנה לקהל וסיפר כי נשאל לא מעט לאורך השנים מתי גוסלינג יצטרף ליקום הקולנועי. מיד לאחר מכן, האורות באולם כבו, וכשנדלקו מחדש - גוסלינג עלה לבמה לצלילי תשואות סוערות מהקהל.

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"וואו, זה באמת קורה?", שאל גוסלינג הנרגש, המועמד שלוש פעמים לפרס האוסקר. השחקן הקנדי מעולם לא הסתיר את רצונו לגלם את הדמות, וכבר לפני מספר חודשים אישר בריאיון בפודקאסט כי הוא נמצא במגעים עם מארוול. "זה אופי ודמות שרציתי לשחק במשך זמן רב מאוד", שיתף.

הסרט החדש יהיה הסרט השלישי שמוקדש לרוכב האופנוע הנקמני. הוא יגיע כמעט שני עשורים שנים לאחר שני הסרטים הקודמים בכיכובו של ניקולס קייג' (מ-2007 ו-2011).

דמותו של גוסט ריידר היא זהותו הסודית של ג'וני בלייז, פעלולן אופנועים המוכר את נשמתו כדי להציל את אביו, ומתחבר ל"רוח הנקמה" שמעניקה לו כוחות על בעלי אופי אפל.

הבמאי שון לוי ביים לאחרונה את הלהיט "דדפול & ו-וולברין" ועובד בימים אלו עם גוסלינג על פרויקט נוסף של "מלחמת הכוכבים". לוי סיפר לקהל כי במהלך ההפסקות בצילומים המשותפים שלהם, השניים העבירו שעות בסיעור מוחות לגבי החזון שלהם לדמות: "כשראיין התחיל לדבר על התפיסה שלו לדמות, התחלנו לגלגל רעיונות. לבסוף אמרתי לו: 'אחי, בוא נלך על זה'. אז חברים, נתראה ב-2028".

ההכרזה על גוסלינג הייתה רק חלק מסדרת הפתעות של מארוול בכנס, שכללה גם הופעת אורח של ראיין ריינולדס בדמותו של דדפול, הצגת טריילר בלעדי לסרט "נוקמים: יום הדין" (Avengers: Doomsday), והכרזה על יציאתו המתוכננת של "פנתר שחור 3" בשנת 2028. הפתעה נוספת היא חשיפתו של דייוויד ג'ונסון, שיגלם את בנו של טצ'אלה (הפנתר השחור), בסרט שלישי בסדרה. צ'דוויק בוזמן גילם כזכור את הדמות במקור, אך נפטר ממחלת הסרטן ב-2020. בסרט השני נכנסה לנעלי הדמות לטיציה רייט, שמשחקת את שורי, אחותו של טצ'אלה.