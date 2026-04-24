כוכבת "אסקימו לימון" וצלמת הקולנוע, איבון מיקלוש, הלכה לעולמה בגיל 67

השחקנית וצלמת הקולנוע איבון מיקלוש הלכה לעולמה הערב (שישי) בגיל 67. מיקלוש התפרסמה בזכות השתתפותה בסרט "יוצאים קבוע" בסדרת הסרטים "אסקימו לימון" בשנת 1979.

אחר שהסתיימה עריכת הסרט, גילתה שבניגוד לחוזה עליו חתמה, בו הסכימה שיצלמוה בעירום מצד הגב ובפרופיל בלבד, הסרט כלל צילומי עירום שלה ללא כל הגבלה, ובכלל זה מלפנים בניגוד להסכם. היא פנתה לבית המשפט וקיבלה צו מניעה נגד הפצת הסרט במאי 1979. המפיקים ערערו על ההחלטה לבית המשפט המחוזי, והשופט קיבל את טענתם שיגרם להם נזק כספי גדול "יותר מאי הנעימות של מיקלוש". בערעור לעליון קיבל השופט את תביעתה והסרט נערך מחדש.

לאחר שהסתיימה הסאגה, מיקלוש החלה בלימודי קולנוע בבית צבי והתמחתה בצילום. לאחר הלימודים עבדה כעוזרת הפקה בסרט של יהודה ג'אד נאמן, אחר כך בטלוויזיה הלימודית, וכעוזרת צלם שנייה של צלמי הקולנוע ניסן מופקדי ואילן רוזנברג. בין הסרטים בהם עבדה בתקופה זו היו: כפפות, זעם ותהילה, מאחורי הסורגים, עובדים על העולם, קוני למל בקהיר ובחינת בגרות.

ב-1985 קיבלה את ההזדמנות הראשונה לצלם סרט באופן פעיל, כעוזרת צלם ראשון בסרט גשר צר מאד, תחת הדרכתו של הצלם הראשי אמנון סלומון. הסרט הראשון בו שימשה כצלמת ראשית היה "הטוב, הרע והלא נורא", משנת 1986, בבימויו ובכיכובו של אסי דיין.

בשנות ה-2000 החלה מיקלוש ללמד צילום בקמרה אובסקורה, בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב ובמדרשה לאמנות של מכללת בית ברל. בהמשך החלה להרצות וללמד צילום בבית הספר לאומנויות בסמינר הקיבוצים.

בסמינר הקיבוצים ספדו למיקלוש: "איבון הייתה יוצרת, מורה ועמיתה יקרה שהטביעה חותם עמוק בבית הספר ובכל מי שזכה להכירה. כצלמת, ידעה ללכוד רגעים של חסד בתוך מורכבות. כאישה פורצת דרך בעולם הצילום, הייתה השראה לדורות של נשים שבאו אחריה והוכיחה שניתן לעשות אמנות מדויקת, אמיצה ונוגעת ללב. מותה הוא אובדן גדול וכואב. אנו משתתפים בצער הבן, המשפחה והקרובים".