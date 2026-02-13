20 שנה למותה של שושנה דמארי: הסודות האפלים של המלכה נחשפים

בשבוע הבא יצוינו 20 שנה למותה של מלכת הזמר העברי שושנה דמארי, האישה שהניחה את היסודות למוזיקה הישראלית. לרגל המועד, ספר ביוגרפי חדש שיצא לאחרונה חושף את סיפור חייה הסוערים של דמארי כפי שלא הוכרו מעולם. באמצעות מאות מכתבים אישיים, נחשפת מסכת חיים מורכבת ומטלטלת המציגה את האמנית הגדולה באור אנושי וחשוף.

המכתבים האישיים מגוללים טלנובלה של ממש, הכוללת גילויים על ניסיון התאבדות ועל רומנים שניהלה דמארי מחוץ לחיי הנישואים. הטקסטים חושפים כי מאחורי התדמית הממלכתית והזוהרת, חייה של דמארי היו רצופים בסערות רגשיות ובדרמות אישיות שליוו אותה לאורך הקריירה המפוארת שלה.

בנוסף לסערות הרגשיות, הספר שופך אור על התמודדויות יומיומיות שליוו את "המלכה מתימן", בהן תקופות של מצוקה כלכלית ויחסים מיוחדים ומורכבים עם בתה היחידה. מדובר בפסיפס של סודות ופרטים אישיים המרכיבים את דמותה של האישה שהפכה לסמל תרבותי, ומציגים את המחיר האישי ששילמה מאחורי הקלעים של הבמה.