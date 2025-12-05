עסקה היסטורית: נטפליקס תרכוש את אולפני האחים וורנר

צעד משמעותי, חברת Warner Bros. Discovery הודיעה היום (שישי) כי הסכימה למכור את נכסי הסטרימינג והאולפנים שלה לנטפליקס בעסקה בשווי 82.7 מיליארד דולר, ובכך סוללת את הבמה לאחד המיזוגים הרחבים והמשמעותיים ביותר בהיסטוריה המודרנית של הוליווד.

אם תאושר על ידי הרגולטורים הפדרליים, העסקה מבטיחה ליצור ענקית בידור ומדיה חדשה, שתאחד את יעד הסטרימינג הגדול בעולם עם אולפן סרטים בן 102 שנה.

תיק העבודות של האחים וורנר כולל את HBO, פלטפורמת הסטרימינג HBO Max ואת זיכיון הסרטים "הארי פוטר". נטפליקס, ביתם של "Stranger Things" ו-"Squid Game", מגיעה ליותר מ-300 מיליון מנויים בתשלום ביותר מ-190 מדינות.