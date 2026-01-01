השחקן הוותיק גבי עמרני הוא חתן פרס ישראל בקולנוע

שר החינוך יואב קיש הודיע היום (חמישי) שהשחקן הוותיק גבי עמרני הוא חתן פרס ישראל בתחום אמנות הקולנוע לשנת תשפ"ו.

ועדת הפרס ציינה בנימוקיה כי עמרני מציין 70 שנות עשייה בקולנוע, השזורות בסיפורה של מדינת ישראל. בין היתר השתתף בסרטים "תעלת בלאומילך" (1969), "השוטר אזולאי" (1971) ו"מבצע יונתן" (1977). בטלוויזיה שיחק בסדרות "עספור" ו"מטומטמת", וגם בסדרה "משפחת עזאני". בשנת 2000 זכה בפרס אופיר על מפעל חיים.

הוועדה הוסיפה כי הוא דמות מוכרת ואהובה בכל בית בישראל, החוצה דורות, וחתום על אינספור רגעים שצרובים בפנתאון הקולנוע הישראלי. עוד ציינה כי התפקידים הרבים והמגוונים שגילם לאורך השנים משקפים את הפסיפס המרהיב של החברה הישראלית, ומבליטים את כישרונו הטבעי והיוצא דופן לגלם דמויות שונות על כל במה קולנועית.

פרס ישראל הוא הפרס החשוב והיוקרתי ביותר הניתן במדינת ישראל. הפרסים יוענקו במוצאי יום העצמאות ה־78 למדינת ישראל.

ועדת הפרס התכנסה בראשותו של הקולנוען מבעלי הסינמה סיטי משה אדרי, ובהשתתפות יו"ר המועצה הישראלית לקולנוע שמעון אלקבץ, אשת התקשורת ד"ר יפעת בן-חי שגב ויו"ר המועצה הישראלית לתרבות ואמנות ד"ר חיים פרלוק.