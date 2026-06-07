שעות ספורות לאחר ההודעה המרה על פטירתו של הזמר ישי לוי בגיל 63, הרשתות החברתיות ותעשיית המוזיקה בישראל התעטפו הבוקר (ראשון) באבל כבד ויוצא דופן. הספדים, זיכרונות ומילים חמות זורמים ברצף מצד בכירי האמנים בישראל, שמבכים את לכתו של מי שנחשב לאחד מעמודי התווך של המוזיקה הים-תיכונית ופס הקול הישראלי.

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"הוא שר את הנשמה שלו"

הזמרת מרגלית צנעני ספדה לו במילים מצמררות. לדבריה, המדינה נפרדה היום מאחד הקולות המרגשים ביותר שצמחו פה. "ישי היה הרבה יותר מזמר ענק", שיתפה צנעני. "הוא היווה סמל של התמדה ואמונה, אדם שקם שוב ושוב מכל משבר בחייו והפך את סיפורו האישי למוזיקה נוגעת ללב. במשך עשרות שנים הוא שר את נשמתו, והקהל החזיר לו אהבה אינסופית בזכות קול נדיר, רגש ואמת שאי אפשר היה להתעלם ממנה".

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הזמר הראל מויאל הודיע כי עקב הבשורה הקשה, הוא דוחה את יציאת הסינגל החדש שלו שהיה אמור להשתחרר הבוקר בשעה 10:00 למועד אחר במהלך השבוע. מויאל ציין: "עולם המוזיקה עצוב וכואב. שיריו וקולו המצמרר של ישי המנוח ימשיכו ללוות אותנו תמיד".

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הפרויקט של רביבו, שזכו לבצע משיריו של לוי ואף לארח אותו בהופעותיהם הענקיות, שיתפו בתחושות קשות: "הוא הותיר אחריו נכסי צאן ברזל תרבותיים. ישי היה אמן ענק שעליו גדלנו, ותרומתו הגדולה לתרבות הים-תיכונית תיקח חלק בלתי נפרד מאיתנו לעד".

הזמר עומר אדם ספד: "איש יקר ואהוב, פסקול של המדינה, שתנוח על משכבך בשלום, משתתף בצער המשפחה, שתנוחמו מן השמים".

הזמר אייל גולן ספד: "אין לי מילים. אני המום וכואב את לכתו בטרם עת של ישי, יושב וכותב ולא מצליח להאמין. גדלתי על הקול של ישי, על השירים, על הרכש שהוא ידע להעביר עם הקול המיוחד שלו והשירים שלו יישארו לנצח חלק בלתי נפרד מהפסקול שלנו. זכיתי לפגוש את ישי לא מעט לאורך השנים. בכל מפגש איתו הרגשתי את הלב הענק שלו, את הצניעות, את האהבה האמיתית למוזיקה, ואת הכבוד שהוא נתן לכל אדם".

"גם אחרי כל מה שעבר וכל מה שהשיג, הוא תמיד נשאר ישי הצנוע ועם הנשמה הגדולה. תודה על המוזיקה, על הדרך ועל כל מה שהשארת לנו".

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, שלח תנחומים מעומק הלב למשפחה ולמעריצים, והגדיר את לוי כמחלוצי המוזיקה המזרחית בארץ: "אמן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים של ישראלים והפך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל".