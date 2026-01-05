מחירון עצמאות 2026: כמה ירוויחו האומנים הגדולים בחג?

חודשים ספורים לפני חגיגות יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, והקרב של העיריות על האמנים הגדולים נמצא בשיאו. כתבת התרבות של i24NEWS עדן בן שלוש פרסמה בתוכנית "מדד גלבוע" את הסכומים הדימיוניים שישולמו השנה לכוכבים הגדולים.

בראש הרשימה הנשית, ובפער ניכר, עומדת הזמרת אודיה אזולאי, שמסתמנת כזמרת שנמכרת במחיר הגבוה ביותר כיום בישראל.

אודיה סגרה 4 הופעות לערב העצמאות, בשווי מצטבר של מיליון שקלים (כ-250 אלף ש"ח להופעה). בנוסף, מתנהלים מגעים להופעות נוספות גם למחרת, ביום העצמאות עצמו.

מי שיעבוד קשה במיוחד השנה הוא הכוכב העולה נדב חנציס. חנציס צפוי להופיע לא פחות מ-7 פעמים במהלך החג – 4 הופעות בערב החג ו-3 הופעות ביום עצמו. עם תג מחיר של 100,000 ש"ח פלוס מע"מ להופעה, הוא צפוי לשלשל לכיסו כ-700,000 שקלים.

שיאן ההופעות לערב אחד הוא ליאור נרקיס, שצפוי לדלג בין 6 במות שונות. עם תווך מחירים של 190-210 אלף ש"ח להופעה, נרקיס צפוי לסיים את הלילה עם הכנסה של כ-1.2 מיליון שקלים.

גם ששון שאולוב רושם שנה מוצלחת במיוחד. שאולוב סגר 4 הופעות לערב החג במחיר של 200-220 אלף ש"ח להופעה, מה שיעמיד את הכנסתו היומית על כ-840,000 שקלים, כאשר אופציות להופעות נוספות ביום החג עדיין על השולחן.

המחירון המלא:

איתי לוי: מוביל את טבלת המחיר למופע בודד עם כ-300,000 ש"ח.

עדן חסון: סוגר הופעות סביב ה-250,000 ש"ח.

קובי פרץ: יקיים 3 הופעות בערב החג בתעריף של 140,000 ש"ח להופעה (סה"כ 420 אלף).

מאור אדרי: יקיים 3 הופעות בתעריף של 130,000 ש"ח להופעה (סה"כ 390 אלף).

יסמין מועלם: תגבה כ-120,000 ש"ח להופעה.