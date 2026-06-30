הגרסה האמריקנית של החתונה המלכותית מתקרבת: רשת NBC News דיווחה היום (שלישי) כי למעלה מאלף אורחים הוזמנו לחתונתם של טיילור סוויפט וטרוויס קלסי, אשר צפויה על פי הדיווחים להתקיים ביום שישי הקרוב במדיסון סקוור גרדן שבמרכז ניו יורק.

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הפרטים אודות המיקום והתאריך טרם פורסמו בצורה רשמית, אך בתקופה האחרונה רשמו מספר התפתחויות שרומזות על כך, בהן היתרים לסגירת מספר רחובות במנהטן במהלך סוף השבוע הקרוב, לצד הפיכת הימים הללו לתפוסים באולם היוקרתי והמוכר.

המקור, המעורה בפרטי האירוע ונמנה על רשימת המוזמנים, ציין כי אלו שקיבלו את ההזמנה האלקטרונית לאירוע - הוחתמו גם על הסכמי סודיות (NDA). בעבר אף דווח כי השניים הטביעו חותמת מיוחד עם שם המוזמן, כך שבמידה וההזמנה תמצא את דרכה לתקשורת - הם יוכלו לדעת מי המדליף.

לצד זאת, דווח ברשת האמריקנית כי מספר אמנים צפויים להופיע בחתונה. הפרסום המדובר, מתחבר עם דיווח של "ניו יורק טיימס", לפיו כמה מחברי הצוות של סוויפט נצפו ברוק ליטיץ, קמפוס הפקות הנמצא במחוז לנקסטר שבפנסילבניה. לדברי בכיר בתעשיית הבידור, מדובר במיקום בו נבנות במות להופעות ענק.

בין אם מדובר בחתונת ענק, או שמא בקבלת פנים גדולה שתיערך לאחר טקס חתונה מצומצם, נותר רק לקוות שהסוויפטיז יכבדו את הרצון של השניים בשמירה על פרטיותם במהלך האירוע המרגש, ולא ינסו להגיע למקום או לפרסם תיעוד ללא אישור.