החודש לפני 20 שנה יצא סינגל הבכורה של טיילור סוויפט – שיר אהבה בשם Tim McGraw – מתוך אלבומה הראשון שנושא את שמה ויצא כארבעה חודשים מאוחר יותר. בשנים הראשונות היו מי שהתקשו "לעכל" את הנערה הצעירה עם התלתלים והגיטרה, וניסו לצמצם אותה לזמרת שכותבת אך רק על בני הזוג שלה - כיום היא המוזיקאית המצליחה ביותר בעולם, הזמרת הראשונה שהרוויחה מיליארד דולר מהמוזיקה שלה - ולא באמצעות מרצ'נדייס ומוצרים שונים.

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מאז אלבום הבכורה חלפו שני עשורים ויצאו לאור 11 אלבומים נוספים, כאשר במקביל היא כתבה והלחינה שירים עבור זמרים נוספים, הופיעה והשתתפה בסרטי קולנוע ובסדרות טלוויזיה. לאורך השנים, היא הצליחה ליצור שינוי בתעשיית המוזיקה כולנו ולשנות את חייהם של מיליונים ברחבי העולם.

1. באפריל האחרון היא הגישה בקשות נרחבות לרישום של סמל מסחרי לא רק על שמות שיריה ואלבומיה ושמה שלה – אלא גם על הקול והמראה שלה – לצד מספר משפטים המזוהים איתה. מטרת המהלך היתה להגן על המותג "טיילור סוויפט" ולמנוע ניצול לרעה שלו.

לאורך הקריירה, סוויפט נפגעה מספר פעמים מהבינה המלאכותית, בין היתר כאשר הופצו ברשתות החברתיות תמונות פורנוגרפיות מזויפות שלה, שנוצרו באמצעות "דיפ פייק". בסדרת אירועים נוספת, הופצו סרטונים ותמונות בהם היא נראית לכאורה מביעה תמיכה בגורמים פוליטיים או במטרות מסוימות, בזמן שהיא עצמה כאדם כמעט ולא עוסקת בנושאים רגישים שעלולים להוביל לסערה חברתית.

אחד הגורמים ששיתף פרסומים כאלו, הוא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שתקף אותה פעמים רבות בשנים האחרונות, בין היתר באמצעות שימוש בתמונות שלה שנוצרו באמצעות AI. השניים תקפו אחד את השנייה לא פעם במשך השנים – אך הוא בחר לברך אותה על אירוסיה בקיץ האחרון.

2. במשך שנים רבות בתחילת הקריירה שלה סוויפט שמרה על שתיקה פוליטית מוחלטת - אך לפני כעשור היא החלה לעסוק במספר סוגיות פוליטיות וחברתיות שונות, והגדירה את עצמה כליברלית, תוך שהיא מעודדת את מעריציה להצביע בבחירות האמצע ובבחירות לנשיאות ארצות הברית.

בין הנושאים אותם היא מקדמת באופן קבוע ניתן למצוא את זכויות הקהילה הגאה, בין היתר קריאה למעריציה לחתום על עצומה התומכת בחוק השיוויון הרשמי בארצות הברית – ואף העבירה מסר ישיר בנושא לבית הלבן כאשר הופיעה בטקס ה-VMA ב-2019.

בהמשך, היא הביעה תמיכה פומבית בג'ו ביידן וקמלה האריס בבחירות לנשיאות בשנת 2020, ובהאריס בשנת 2024 לאחר העימות הטלוויזיה בין המועמדים לנשיאות, היא פרסמה את הודעת התמיכה הרשמית, וחתמה על הפוסט בעקיצה מפורסמת: "Childless Cat Lady" (אישה ללא ילדים ומגדלת חתולים) - כקונטרה ישירה לאמירה מזלזלת של המועמד הרפובליקני לסגן הנשיא, ג'יי. די. ואנס.

לצד אלו, היא ביקרה קשות את החלטת בית המשפט העליון בארצות הברית בשנת 2022 לבטל את פסיקת "רו נגד וייד" (Roe v. Wade), אשר הגנה על הזכות החוקתית להפלות והביעה תמיכה פומבית בצעדת הצעירים בדרישה לחקיקה נוקשה יותר והגבלות בנשיאת נשק.

3. נאבקה לשיפור תנאי התמלוגים שקיבלה משירותי הסטרימינג השונים – וכחלק ממאבקה הובילה לשינוי באופן התשלום לכלל המוזיקאים. סוויפט תקפה את אפל בשנת 2015 לאחר השקת אפל מיוזיק, זאת מפני שתחילה החברה תכננה שלא לשלם תמלוגים לאמנים במהלך תקופת הניסיון החינמית של המשתמשים. הביקורת הובילה את אפל לשנות את מדיניותה כלפי התעשייה כולה – בתוך פחות מיממה.

בנוסף, היא הסירה את כלל קטלוג המוזיקה שלה מספוטיפיי בשנת 2014, בטענה שמוזיקה היא אמנות בעלת ערך שלא צריכה להינתן בחינם. גם המהלך הזה הוביל לשינוי במדיניות כלפי האמנים.

4. שינתה את אופן מכירת הכרטיסים להופעות ואירועי תרבות גדולים. כאמור, הכאוס שנוצר סביב מכירת הכרטיסים לסיבוב ההופעות הגדול שלה, The Eras Tour, בארצות הברית – הוביל את הרשויות לבחון מחדש את ההתנהלות סביב חברת טיקטמאסטר (Ticketmaster) שמחזיקה במונופול כמעט מוחלט על מכירת כרטיסים בארצות הברית.

בניסיון להתמודד עם הביקוש הרב, בחברה הפעילו מערכת שאמורה לאשר מראש את המעריצים ולא לאפשר לבוטים לרכוש כרטיסים. עם זאת, בזמן אמת המערכות קרסו – ומעריצים רבים לא הצליחו לרכוש כרטיסים להופעות. תוך דקות, כרטיסים הופיעו באתרי מכירות שונים במחירים של עשרות אלפי דולרים.

הזעם של המעריצים הציף את הרשתות – וסוויפט עצמה פרצה פוסט חריף בו תקפה את טיקטמאסטר. קריסת האתר והכאוס שהתעורר לאחר מכן הצליח לאחד את הדמוקרטים והרפובליקנים ביחד – כאשר ועדה בסנאט פתחה בחקירה רשמית וקיימה שימוע ציבורי בנושא. האירוע עצמו הפך לוויראלי למדי, בעיקר משום שסנאטורים משתי המפלגות השתמשו בציטוטים משיריה של סוויפט כדי לעקוץ את מנכ"ל חברת האם.

המאבק במונופול לא הגיע לסיומו בשימוע המתוקשר – לפני כשנתיים, משרד המשפטים האמריקני , יחד עם התובעים הכלליים של כ-30 מדינות, הגישו תביעת ענק רשמית נגד Live Nation-Ticketmaster, בדרישה לפרק את החברה. הם טענו כי היא מנהלת "מונופול לא חוקי" שחונק את התחרות ומקפיץ את המחירים. לצד זאת, מספר מדינות העבירו חוקים בנושא, וקבוצות של עשרות מעריצים הגיעו תביעה יצוגית פרטית נגד החברה.

5. הקליטה מחדש את השירים שלה כחלק מהמאבק על הבעלות על המאסטרים שלה. קטלוג השירים המקורי שלה נמכר ללא הסכמתה, ומבלי שניתנה לה האפשרות לרכוש אותו. לכן, היא החליטה להקליט מחדש את ששת אלבומיה הראשונים ובכך הגדירה מחדש את המושג "בעלות על יצירה".

עד כה, היא שחררה רק ארבעה מהם, כאשר לצד השירים המוכרים שהוקלטו מחדש שולבו מספר שירי "כספת" - שירים שנכתבו באותה התקופה ולא נכנסו מעולם לאלבום המקורי. בסופו של דבר, היא הצליחה לרכוש במאי בשנה שעברה את המאסטרים שלה בחזרה בעלות של מאות מיליוני דולרים.

הסערה הובילה חברות תקליטים גדולות לשנות את החוזים שלהם עבור זמרים חדשים, והאריכו את הזמן שאסור להם להקליט מחדש את שיריו - מחמש שנים לתקופה של עשר עד 30 שנים.