20 שנה אחרי שהפך לסרט קאלט: "השטן לובשת פראדה 2" עלה בישראל

20 שנה אחרי שהפך לסרט קאלט והגדיר דור שלם: השטן לובשת פראדה חוזר בסרט המשך, והשבוע - נחת בבתי הקולנוע בישראל. הסרט, אחד המדוברים של השנה, מחזיר את הצופים ישר אל עולם האופנה, הציטוטים והלחץ של המגזין החשוב בעולם - Runway.

הקאמבק הזה לא מגיע לבד - אלא עם גל נוסטלגיה שסוחף מעריצים, שלא רק חוזרים לראות - אלא גם הופכים את הצפייה לאירוע.

מריל סטריפ חוזרת לנעלי העורכת האגדית מירנדה פריסטלי ואן האת’וויי חוזרת כאנדי סאקס - רק שהפעם, שתיהן כבר לא באותה נקודה בקריירה.

קו העלילה עדיין מתרחש בעולם האופנה אבל עשרים שנה קדימה, עיתונות שמשתנה מקצה לקצה ורצון להצליח בעולם הדיגיטלי. אבל, למרות העלילה החדשה – הרבה מהקסם מגיע דווקא מהישן: הדמויות ששבות גם בסרט מספר 2, הדינמיקה, והרפרור למשפטים שכולנו זוכרים בעל פה.

אחרי מסע יחסי ציבור ארוך במיוחד - הסרט מגיע לישראל - וגם פה מדובר בהרבה מעבר להקרנה רגילה. מדובר באירועים מיוחדים, עם פעילויות, הרצאות ואפילו השתתפות של הקהל במהלך הסרט - שגרם לדורות של צופים לרצות להתמחות במגזין אופנה יום אחד.

באדיבות אולפני המאה ה-20

הסרט המקורי מ-2006 הפך לסנסציה עולמית שגוללה מאות מיליוני דולרים , והפעם - סרט ההמשך מנסה לשחזר את ההצלחה, אבל גם להתמודד עם עולם שונה לגמרי.

האם הסרט החדש יצליח להפוך לקלאסיקה כמו הראשון? נצטרך לחכות ולראות - אבל דבר אחד כבר ברור השטן אולי השתנתה קצת, אבל היא עדיין יודעת למשוך קהל. ואיך אמרה הטובה מכולן? That's all.