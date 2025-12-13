197 מיליון דולר: כך נראית העבודה אצל טיילור סוויפט

תהיתם פעם איך זה לעבוד עבור טיילור סוויפט? אם לשפוט לפי הדיווח של מגזין People והסרט הדוקומנטרי “סוף העידן” - מדובר בחוויה לא רעה בכלל.

לפי הדיווח, עם סיום סיבוב ההופעות של הזמרת בדצמבר 2024, חילקה סוויפט בונוסים לצוות הענק שמאחורי המופע, בסכום כולל של כ-197 מיליון דולר. ברשימה הארוכה נכללים נהגי משאיות, צוותי קייטרינג, טכנאי כלי נגינה, צוותי מרצ'נדייז, תאורה וסאונד, אנשי הפקה, נגרים, רקדנים, חברי הלהקה, מאבטחים, כוריאוגרפים, פירוטכנאים, אנשי שיער ואיפור, מלתחה, פיזיותרפיסטים וצוותי וידאו.

המחווה הנדיבה של סוויפט הפכה לשיחת היום ברשת, והציפה מחדש את מאחורי הקלעים של אחד מסיבובי ההופעות הגדולים והמצליחים בעולם - כזה שלא רק ממלא אצטדיונים, אלא גם דואג לאנשים שעובדים סביב השעון כדי להרים את המופע.