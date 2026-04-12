"ככה בדיוק משתיקים מתלוננות": איך כתבות על דידי הררי פוגעות במאבק?

מילה סביטלמן, מנהלת הסושיל של i24NEWS, נפגעה בעבר על ידי דידי הררי והיום (ראשון) היא יוצאת נגד האופן שבו סוקרה ב-mako סלבס הידיעה על זוגיותו החדשה, ובפרט נגד הכותרת שהדגישה את דברי בת זוגו: "מאמינה בחפות שלו ושנעשה לו עוול".

לא מדובר רק בבחירה ניסוחית, אלא במסגור שמוחק באחת את קולותיהן של נשים שהתלוננו בעבר. "אני לא אכנס שוב למה שעברתי, אבל כן אתייחס לבמה שניתנת - ולמשמעות שלה".

עצם הזוגיות אינה הבעיה, אלא הבחירה להבליט אמירה שמטילה ספק בעדויות. המשפט הזה היה כמו הזנקה לגל תגובות שמבטל מתלוננות, 'סתם מעלילות', 'מאמין לו', 'איש מדהים'.

אותו כלי תקשורת העניק בעבר במה לנפגעות אחרות ואף לקח חלק בשיח הציבורי נגד עבירות מין, אך כעת, נוצר פער בין התמיכה המוצהרת לבין הבחירות העריכתיות בפועל. ככה בדיוק משתיקים מתלוננת. לא בצעקות, אלא בכותרת אחת.