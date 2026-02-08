"האור בחיינו כבה": מתי כספי, מגדולי המוזיקאים בישראל, הלך לעולמו בגיל 76

אגדה ישראלית: הזמר והיוצר מתי כספי, מגדולי המוזיקאים הישראלים, הלך היום (ראשון) לעולמו בגיל 76.

משפחתו של כספי מסרה: "בלב כואב ועצב עמוק אנו מודיעים על פטירתו של בעלי האהוב ואבינו היקר, האור בחיינו נכבה. אהבתו ויצירתו שהשאיר תמיד ימשיכו להיות חלק מאיתנו לעד. היית ותישאר המהות לקיומנו".

‏נשיא המדינה, יצחק הרצוג: "כמו בשורה באחד משיריו הבלתי-נשכחים - 'מישהו דואג לי שם למעלה' - מוקדם מדיי נפרד מאיתנו מתי כספי, מגדולי היוצרים הישראליים בדורנו, ועבר לדאוג לנו מלמעלה. ‏ואנחנו נשארנו עם יצירותיו המופתיות, עם המנגינות שעשו חסד עם טקסטים נפלאים והעניקו להם חיי נצח, עם הלחנים שעיצבו את המוסיקה הישראלית עשרות שנים, עם העיבודים בהם ניכרה כל-כך טביעת האצבע הייחודית שלו".

‏"משך כמעט שישה עשורים ליווה אותנו כשרונו הענק: הילד מקיבוץ חניתה שכבר בגיל חמש ניגן במספר כלים היה לחייל בלהקת פיקוד הדרום, זמר עם קול ייחודי שקל כל-כך לזהות, מפיק מוסיקלי שפתח דלתות בפני זמרות וזמרים רבים, וגם איש מיוחד עם חצי חיוך בזווית הפה וחוש הומור שאפשר היה לפגוש רק אצלו. מתי כספי איננו, אבל תרומתו למוסיקה הישראלית ולחיינו נוכחת כל-כך ותמשיך ללוות את עולם התרבות שלנו לדורות קדימה. תנחומיי למשפחתו ולכל אוהביו. יהי זכרו ברוך", מסר הרצוג.

המוזיקאי האהוב הודיע בחודש מאי האחרון כי הוא חלה במחלת הסרטן. "חברים יקרים, ברצוני להודיע שחליתי בסרטן מתקדם על גרורות בכל הגוף. לדאבוני עלי לבטל את כל הופעותיי על מנת שאוכל להתמקד בטיפולים במסגרת הליך הריפוי. שלכם תמיד, מתי", כתב.

יותר מאלף שירים: חייו של האגדה המוזיקלית הישראלית

מתי (מתתיהו) כספי נולד ב-30 בנובמבר 1949 בקיבוץ חניתה בישראל והיה אחד המוזיקאים הבולטים, המשפיעים והפוריים בתולדות המוזיקה הישראלית. הוא פעל במשך עשרות שנים כאומן רב-תחומי, שכלל בתכניו מלחין, מעבד, מתזמר, מפיק, מנהל מוזיקלי, רב-נגן וגם זמר מבצע.

בשנת 1968 הוא התגייס לשירות בלהקת פיקוד דרום. שם הלחין את שירו של יורם טהרלב "אני מת". בתור סולן שיתף פעולה עם שלמה גרוניך באלבום וההופעה "מאחורי הצלילים".

מהפרויקטים המוכרים והאהובים שלו היה "ארץ טרופית משוגעת", שהפיק בשנת 1987. בהופעה נכללו שירים ברזילאיים שתורגמו מפורטוגזית על ידי אהוד מנור. ביניהם "ארץ טרופית יפה", "סמבה לשניים", בוא לריו" ועוד. בין המשתתפים בפרוייקט היו יהודית רביץ, קורין אלאל, צילה דגן, הפרברים.

במהלך השנים הלחין, עיבד והפיק שירים ואלבומים רבים. הוא שיתף פעולה עם יוצרים וזמרים ישראליים רבים. בהם גלי עטרי, בועז שרעבי, להקת שפתיים, אריאל זילבר. והוא מהיוצרים שהשאירו חותם גדול על פס הקול הישראלי.