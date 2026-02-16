דנה עדן, מפיקת הסדרה "טהרן", הלכה לעולמה בזמן הצילומים

המפיקה הבכירה דנה עדן, שהפיקה בין היתר את הסדרה זוכת הפרסים "טהרן", הלכה לעולמה במפתיע הלילה (שני) בגיל 52, במלון באתונה, במהלך צילומי העונה הרביעית של הסדרה. נסיבות מותה טרם התבהרו, ונחקרות על ידי המשטרה המקומית.

עדן פעלה בתעשייה יותר מ-30 שנה, ובמשך 18 השנים האחרונות בחברת ההפקות "דנה ושולה הפקות", יחד עם שותפתה שולה שפיגל, זכתה בפרסים מרובים, כולל פרס האמי על הפקת הסדרה הבין-לאומית "טהרן".

מחברת ההפקות "דנה ושולה הפקות" נמסר: "אנו המומים וכואבים על לכתה בטרם עת של חברתנו ושותפתנו האהובה. דנה, יוצרת מחוננת ובעלת מוניטין בין-לאומי".

מהפורום הדוקומנטרי בישראל נמסר כי "דנה הייתה אחת מנשות המפתח בתעשייה. טרגדיה אמיתית, הלב נשבר".

מתאגיד השידור הישראלי מסרו: "כואבים את לכתה של חברתנו ושותפתנו לשורה ארוכה של הפקות, סדרות ותוכניות. דנה נמנתה עם בכירי תעשיית הטלוויזיה בישראל והייתה דמות מרכזית ביצירתן והובלתן של הפקות מהבולטות והמשפיעות בתאגיד - בכאן 11, כאן חינוכית ובמכאן. בימים אלה מצולמת עונתה הרביעית של הסדרה ביוון - הפקה מורכבת ומשמעותית, שאליה הגיעה דנה כדי ללוות מקרוב את העשייה".

"פועלה המקצועי, מחויבותה הבלתי מתפשרת ואהבתה ליצירה הותירו חותם עמוק בתאגיד השידור הישראלי. כאן משתתף באבלם הכבד של בני משפחתה, חבריה ועמיתיה, ומחבק את שותפתה היקרה, חברתנו שולה שפיגל", הוסיפו.

משגרירות ישראל באתונה נמסר כי היא "מטפלת באירוע הטרגי ביוון ונמצאת בקשר עם משפחתה של המנוחה הישראלית ומסייעת לה בשעתה הקשה".

ברקע השמועות, דנה ושולה הפקות הבהירו כי "השמועות בדבר מוות פלילי או על רקע לאומני אינן נכונות ואינן מבוססות. אנו קוראים לכלי התקשורת ולציבור להימנע מפרסום והשערות שאינן מאומתות, ולנהוג באחריות וברגישות. זהו רגע של כאב גדול עבור המשפחה, החברים והקולגות. אנו מבקשים לשמור על כבודה של דנה ועל פרטיות יקיריה".

עדן החלה את דרכה החלה בחברת "דנה הפקות", שהוקמה על ידי אביה, ובהמשך ניהלה אותה. מאז הפכה לאחד השמות הבולטים בתעשייה. במהלך השנים הפיקה בין היתר את "חלומות נעורים", "שקשוקה", "מייקל", "המדובב", "יום האם" וסדרות נוספות.