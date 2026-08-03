אחרי הדאגה מהרזון הקיצוני: אריאנה גרנדה לוקחת הפסקה

לאחר שהתמודדה עם גל ביקורת ציבורית נרחב סביב מראה ומשקלה, הזמרת אריאנה גרנדה לוקחת צעד אחורה - ותצא להפסקה מיד עם סיום סיבוב ההופעות שלה כך הודיע אמש (ראשון) נציג מטעמה למגזין PEOPLE.

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"היא מצפה לסיים את סיבוב ההופעות בשיא - כשהיא בריאה ושמחה - ולאחר מכן לקחת הפסקה מוצדקת מעבודה והופעה בפומבי, שגררה ביקורת בלתי פוסקת", הסביר הנציג.

https://www.instagram.com/reel/DbidnxJS3jY/?igsh=MXZ3eGp6OHpmYmFyeQ== לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בשבוע שעבר פרסמה גרנדה את הקליפ לשיר "Petal", כחלק מאלבום חדש באותו השם - והשיח הסוער סביב מראה גופה עלה שוב לכותרות. גולשים ומעריצים רבים הגיבו בדאגה למראה האנורקטי של הזמרת.