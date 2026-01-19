מעצב האופנה האיטלקי ולנטינו גאראווני מת בגיל 93

מעצב האופנה האיטלקי ולנטינו גאראווני מת היום (שני) בגיל 93. מעצב העל הלך לעולמו בביתו ברומא, מוקף במשפחה וחברים. הוא היה המייסד של בית האופנה שנקרא על שמו.

ולנטינו החל להתעניין באופנה בתקופת לימודיו בבית הספר בו למד במחוז לומברדיה. לאחר מכן עבר לפריז בעידוד אמו כדי להגשים את חלומו. ולנטינו החל ללמוד אצל ז'אק פאת' ומאוחר יותר אצל בלנסיאגה. לאחר מכן חתם על שותפות עם המעצבת ג'ין דסיס והחל לעצב עבורה שמלות. לאחר מכן שב לאיטליה בשנת 1959.

באותה שנה הקים את בית האופנה שלו בוויה קונדוטי, אחד הרחובות הידועים בעיר רומא. הוא החל להציג את עיצוביו ונודע בעיקר בגלל השמלות האדומות שלו שנודעו מאוחר יותר בעולם האופנה כ"אדום ולנטינו". הופעת הכורה של ולנטינו התרחשה בפירנצה בשנת 1962. תצוגת האופנה הראשונה בפאלאצו פיטי התקבלה בקולות חיוביים ונחשבה לפריצת הדרך של ולנטינו שהוצף בהזמנות של עיצוביו. לאחר התצוגה, החל להלביש נשים שהשתייכו לקהל המתלבשות הטוב ביותר כמו ג'קלין דה ריבס, בבה פאלי וג'יין רייטסמאן. באמצע שנות השישים ולנטינו כבר נחשב למאסטרו של אופנת העילית האיטלקית.

לאורך כל שנות השבעים בילה ולנטינו זמן רב בניו יורק שם חבר לאישים מפורסמים כמו אנדי וורהול ודיאנה פרילנד העורכת הראשית של מגזין ווג. בשנים 1983–1985 הציגה חברת הרכבים פורד תצוגת רכבים בעיצובו של ולנטינו. ב-1998 מכרו ולנטינו וג'יאמטי את החברה במחיר של 300 מיליון דולר לתאגיד בבעלותו של ג'אני אניילי.

ב-4 בספטמבר 2007 הודיע ולנטינו כי בינואר 2008 יפרוש מעולם האופנה. תצוגת האופנה האחרונה שלו הוצגה ב-23 בינואר 2008 במוזיאון רודן. דוגמניות על רבות כדוגמת אווה הרציגובה, נעמי קמפבל, קלאודיה שיפר וקרולינה קורקובה חזרו לדגמן עבור תצוגה זו.