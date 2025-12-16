לוקחות את הכוח אליהן: עם הפרסומים על מיכל הקטנה ועדי הימלבלוי שבחרו להתחיל זוגיות עם גברים שצעירים מהן ביותר מעשור, נראה שפער גילים הוא אחד הטרנדים החמים ביותר כעת. אבל מאחורי מה שנראה על פניו כמו גימיק, או אפילו רומן אסור - מסתתר סיפור אמיתי על נשים חזקות ועצמאיות שבוחרות ללכת נגד הסטיגמות, לא משנה כמה גבות ירימו בדרך.

התופעה שדיברו עליה בארץ די מעט, היא כבר דבר ידוע בחו"ל - הזמרת שר, שתחגוג בקרוב את יום הולדתה ה-80, יוצאת עם גבר שצעיר ממנה ב-40 שנה. מלכת הפופ מדונה בת ה-67 סיימה לאחרונה מערכת יחסים עם מאמן איגרוף בן 30, והמשיכה הלאה לרקדן בן 28.

בעוד שהרבה חושדים במניעים של זוגיות עם פער גילים משמעותי, לרוב מתוך עניינים כלכליים, הרבה נשים מוצאות שפה משותפת עם גברים צעירים יותר מאשר עם בני גילן.

