הריאיון של דן שילון שיצא משליטה: "שרון גל, אתה חתיכת מטומטם!"

העיתונאי הוותיק דן שילון שיתף פוסט שמשווה בין נסיעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לביקור בוושינגטון - לבריחתו של הרודן הרומני ניקולאי צ'אושסקו. הוא התראיין הערב (רביעי) בתוכניתו של שרון גל ולא חזר בו מההשוואה, שעוררה תגובות רבות.

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במהלך הריאיון, גל עימת את שילון עם הדברים המופיעים בפוסט, ובתגובה זה הטיח בו: "אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם? אין לי מילה אחרת. אני לא כתבתי את זה אלא שילבתי בפוסט שלי משהו שמישהו אחר כתב בפייסבוק".

גל תהה: "נראה לך סביר להשוות את נתניהו לצ'אוצ'סקו? כשהוא טס לארצות הברית לשליחות מדינית".

שילון השיב: "אני יכול להגדיר את הנסיעה הזו של נתניהו לוושינגטון במילה אחת, ותסלחו לי על המילה המאוד לא מכובסת זו היתה אחת הפגישות היותר מחורבנות EVER של מנהיג כלשהו עם נשיא ארצות הברית".

גל: "אבל להשוות אותו לרודן שהוצא להורג?".

שילון: "אני מעז לעשות השוואה כי מדובר בראש ממשלה לא נקי כפיים".