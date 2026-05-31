הלם בעולם המוזיקה: המתופף האגדי אלי בן שושן נפטר בגיל 62

עולם המוזיקה הישראלי הוכה הלילה (שני) בתדהמה עם מותו הפתאומי של המתופף האגדי אלי בן שושן בגיל 62. בן שושן אותר ללא רוח חיים בביתו בתל אביב על ידי מתנדבי זק"א, שהוזעקו למקום וסייעו לכוחות המשטרה בזירה.

האסון התגלה לאחר שבן שושן, הידוע בדייקנותו, לא התייצב להסעה לקראת המופע "תעלומת אריס סאן" שבו היה אמור לנגן הערב בחיפה, ולאחר שעות של ניסיונות איתור הגיעה בשורת האיוב.

בן שושן ז"ל נחשב לאחד מבכירי הנגנים בארץ וליווה לאורך הקריירה המפוארת שלו את מיטב אמני ישראל, בהם מתי כספי, ריקי גל, בעז שרעבי, ושרון חזיז לה היה נשוי בעבר במשך כ-7 שנים.

לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

שותפו לבמה, יואל שתרוג, ביטא את תחושות ההלם הקשות כשכתב בפייסבוק: "אלי לא ענה לכל הטלפונים וההודעות, ואז הגיעה בשורת האיוב. שוק, הלם, אבדה וצער גדול. אלי היה חבר יקר ואהוב, נשמה רגישה ומוזיקאי גדול. אהבנו אותו מאוד".

הזמרת גלי עטרי, אותה ליווה בן שושן בהופעותיה במשך כ-30 שנה, נפרדה ממנו בלב שבור: "אני נדהמת, כואבת ועצובה עד אין סוף. לא מאמינה, לא מעכלת. עשרות שנים אתה מלווה אותי על הבמות בנאמנות אין קץ. מתופף אגדי, כישרון על, ביחד עם אישיות חמה וכובשת, מלא אור, שמחה וטוב לב. בנשו אהוב, קשה להיפרד. לעולם לא אשכח אותך".