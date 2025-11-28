דרוש רווק עד גיל 60: אביבה אבידן מחפשת אהבה חדשה

אולי זה לא נראה ככה, אבל אביבה אבידן, תאמינו או לא, כבר בת 72 והיא ממש לא מסתירה את זה. היא גם לא מתביישת להודות שהיא מחפשת אהבה. הזמרת הוותיקה שריגשה את כולנו כששרה את "פרי גנך", התארחה אתמול (חמישי) אצל דניאל רוט אבנרי בתוכנית הלילה ב-i24NEWS, וסיפרה את כל הסודות שעוזרים לה להיראות - וגם להרגיש - כאילו השנים לא חלפו על פניה.

לפי אביבה, השילוב של סגנון חיים פעיל וגנטיקה מוצלחת זה הדבר שעוזר לשמור על מראה צעיר וחיוני. החל מתזונה נכונה, פעילות גופנית שכוללת גם ריצה יומית וריקודי עם, זה מה שגורם להיות "שווה" גם בגילה. כמובן שהיא לא שוכחת להזין גם את הנפש, עם לא פחות משלוש גיחות לחו"ל בשנה.

ואם תהיתם, אז כן, עדיין מתחילים איתה. אבל יחד עם זאת, כשזה נוגע לזוגיות יש לה דרישות: הגבר האידיאלי של אביבה צריך להיות צעיר בנפשו בדיוק כמוהה, אבל לא צעיר מדי, שלא יהיה קנאי, והכי חשוב - שלא ירתע מכמות האנשים שעוצרים אותה ברחוב.

צפו בריאיון המלא בראש העמוד