MTV סיים את שידוריו: נפרדים מהערוץ ששינה את פני המוזיקה

במשך יותר מארבעה עשורים, לפני יוטיוב וספוטיפיי ואלגוריתם שמתאים את סוג המוזיקה בדיוק לנו, היה ערוץ אחד שקבע מה נשמע, איך נראה, איך נתלבש, מי שהצמיח כוכבים וגרם למיליוני ילדים לרקוד מול המסך את הקליפים של הגדולים מכולם. אתמול (רביעי) הסתיימו שידוריו. כתבת התרבות עדן בן שלוש נפרדת מערוץ MTV.

ב-1981, לפני 44 שנים, MTV האמריקני עלה לאוויר עם הקליפ שהפך לנבואה תרבותית: Video Killed the Radio Star של להקת The Buggles. אתמול, נסגר המעגל, כששלוחת MTV אירופה, שהוקמה ב-1987, סיימה את פאזת הקליפים שלה בדיוק עם אותו השיר.

בשנות ה-80 וה-90, קליפ ב-MTV היה שווה קריירה. מייקל ג’קסון, מדונה, נירוונה ובריטני ספירס לא ירדו מהמסך, וקליפים הפכו לאירוע תרבותי. אבל עם השנים, המוזיקה עברה לאוזניות, הקליפים לנייד והצעירים הפסיקו לחכות לשיר הבא בלוח השידורים. הכל היה זמין ונגיש ועם השנים, הפך הערוץ לפחות רלוונטי. ועדיין, עבור מי שגדל עליו, זה לא רק ערוץ שנסגר, אלא זיכרון.

