חובבי "הארי פוטר" ברחבי העולם נסערים עם פרסום הטיזר הראשון לעיבוד הטלוויזיוני המצופה של HBO Max, המבטיחה לעבד מחדש את סדרת הספרים האהובה של ג'יי קיי רולינג, כמעט 20 שנים אחרי שהספר הראשון יצא לאור.

ההפקה החדשה, שצפויה לעלות לשידור בסוף השנה, מביאה למסך הטלוויזיה את עלילותיו של "הילד שנשאר בחיים" בפורמט ארוך ומפורט יותר מאשר בסרטי הקולנוע המקוריים. הסדרה תתבסס על שבעת הספרים המקוריים, כאשר כל עונה צפויה להתמקד בספר אחד, מה שיאפשר להפקה להעמיק בעלילות ובדמויות שלא קיבלו ביטוי מלא על המסך הגדול.

בטיזר שנחשף ניתן לראות רגעים אייקוניים שמעוררים נוסטלגיה בקרב המעריצים: הארי הצעיר מקבל את המכתב מהוגוורטס, הנסיעה ברכבת ה"הוגוורטס אקספרס" והגעת התלמידים החדשים לאולם הגדול בטירה. בסרטון משולבים משפטים מוכרים והתייחסויות לקשר העמוק של הארי עם הוריו המנוחים.

ההכרזה על הסדרה הגיעה לאחר תקופה ארוכה של שמועות, כאשר רשת HBO אישרה כי מדובר בפרויקט שירוץ על פני כעשור. ג'יי קיי רולינג משמשת כמפיקה בפועל בסדרה, מה שלדברי ההפקה מבטיח נאמנות גבוהה למקור הספרותי. למרות ההתרגשות, יש לציין כי ההפקה נמצאת עדיין בשלבים מוקדמים יחסית, וטרם פורסמו שמותיהם של כל השחקנים הראשיים.