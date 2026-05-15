נועם בתן והמשלחת הישראלית לאירוויזיון 2026 קיימו הערב (שישי) את החזרה הגנרלית מול השופטים לקראת הגמר הגדול שייערך מחר בערב. זוהי החזרה החשובה ביותר של המשלחת הישראלית, שכן בה נקבעים 50% מסך הניקוד הכולל של הגמר.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

הקהל קיבל את נועם בתשואות שמילאו את האולם, אם כי נשמעו באולם גם מעט קריאות בוז ונצפו מספר דגלי פלסטין ברקע. למרות זאת, הוא הצליח לשמור על יציבות לאורך כל השיר וסיפק ביצוע קולי מושלם - ממש כמו שסיפק בחצי הגמר ביום שלישי.

--

ישראל כעת ניצבת במקום הרביעי בסיכויי הזכייה, כך על פי טבלאות ההימורים. במהלך הלילה נקבע שישראל תופיע כשיר מספר 3 במהלך הגמר, מיקום שאומנם באופן מסורתי אינו נחשב בר-מזל לאורך ההיסטוריה של התחרות בשל המיקום המוקדם שלו לאורך המשדר, אך לאחרונה ישראל דווקא מוכיחה שהמיקום אינו הדבר היחיד שמשפיע - בשנה שעברה יובל רפאל הגיעה למקום השני אחרי שהופיעה רביעית במהלך הערב.

בראש טבלאות ההימורים עדיין ניצבת פינלנד, הפייבוריטית המקורית ששומרת על מעמדה. אחריה נמצאת אוסטרליה, שאחרי ביצוע מרשים בחצי הגמר הצליחה לעקוף פייבוריטיות אחרות כמו יוון ודנמרק בסיכויי הזכייה.