סידני סוויני חוזרת ל"אמריקן איגל" ועוקצת את המבקרים לאחר הסקנדל על הקמפיין הקודם

שחקנית סידני סוויני (28) מוכיחה שוב כי היא לא חוששת להתעמת עם מבקריה. בסרטון פרסומת חדש למותג "אמריקן איגל" (American Eagle) שהושק לקראת קולקציית קיץ 2026, סוויני נראית מדגמנת מכנסי ג'ינס קצרים על חוף הים, תוך שהיא שולחת מסר ישיר וחד למבקריה: "באיזה מותג אני לבושה? כן... זה ההוא", אמרה בחיוך שרמז על הסערה שחוללה ב-2025.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

למרות ביקורת חריפה בעבר, המותג בחר להכפיל את ההימור על סוויני לאחר שהקמפיין הקודם הוביל לסולד-אאוט תוך 48 שעות בלבד. הסערה המקורית פרצה ביולי 2025, אז השיק המותג קמפיין תחת הסלוגן "לסידני סוויני יש ג'ינס מעולים" (משחק מילים באנגלית על המילה Genes - גנים). הסלוגן עורר זעם ברשתות החברתיות, כאשר חלק מהמבקרים טענו כי הוא מקדם תפיסות של עליונות גזעית וסטנדרט יופי, וחלקם אף השוו אותו באופן קיצוני לתעמולה פשיסטית.

ב"אמריקן איגל" מיהרו להבהיר אז כי "הקמפיין תמיד עסק אך ורק במכנסי ג'ינס". סוויני עצמה שברה שתיקה בדצמבר האחרון בראיון למגזין People, שם הודתה כי שתיקתה רק העמיקה את השסע: "עשיתי את זה כי אני אוהבת את המותג. אני לא תומכת בדעות שאנשים בחרו לקשור לקמפיין. אני נגד שנאה ופילוג".

הקמפיין החדש עולה לאוויר בימים שבהם סוויני נמצאת תחת מתקפה נוספת, הפעם על תפקידה כקאסי הווארד בעונה השלישית של "אופוריה" שעלתה לשידור בארה"ב ב-12 באפריל 2026. צופים רבים הביעו זעזוע מסצנות בפרק הבכורה, בהן דמותה מצולמת בתרחישים מיניים קיצוניים הכוללים משחקי תפקידים מעוררי מחלוקת.

למרות הביקורת שגרסה כי מדובר בסצנות "משפילות", סוויני הגנה על הבחירות האמנותיות של יוצר הסדרה סם לוינסון. בפרמיירה בלוס אנג'לס ציינה השחקנית כי העבודה על הסדרה "מנחמת" אותה וכי היא סומכת על הצוות המקצועי, למרות התגובות הקשות ברשתות.