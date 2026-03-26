כוכבת העל סידני סוויני העלתה הלילה (חמישי) פוסט מרגש ברשתות החברתיות המוקדש לאחיה המשרת בחיל האוויר, ושלחה את אהבתה לחיילים המוצבים מעבר לים.

"לקבל שיחות מאחי תמיד משמח אותי כשהוא במשימה", כתבה סוויני בסטורי שלה באינסטגרם ליותר מ-26 מיליון עוקביה ביום רביעי, בזמן קידום קו ההלבשה התחתונה החדש שלה.

סוויני שילבה את הפוסט עם צילום מסך של אחיה הצעיר המחייך והלבוש במדים, טרנט, כשהם ככל הנראה ניהלו שיחת וידאו. "חושבת על כל הבנים והבנות שלנו מעבר לים ושולחת את אהבתי! תודה על השירות שלכם :)", הוסיפה.

עמדותיה הפוליטיות של הכוכבת אינן ברורות, אך בינואר האחרון השחקנית בת ה-28 נפגשה עם שורדי השבי נועה ארגמני ואבינתן אור בארה"ב. התמונה של השלושה פורסמה על ידי ארגון StandWithUs שפועל למען הסברה פרו-ישראלית ברחבי העולם.

ברשתות כבר השתלחו בכוכבת: "בוכה מצחוק, הם התחילו להשתמש בסידני סוויני לצורך התעמולה הצבאית שלהם".

פוסטים אחרים כבר האשימו את סוויני בתמיכה ברצח העם בעזה, האשמה נפוצה המוטחת בפני בעלות בריתה של ישראל מאז פרוץ השבעה באוקטובר.

סוויני ואחיה קרובים, והוא יצא להגנתה בקיץ שעבר כאשר מבקרים ליברלים האשימו אותה בפלירטוט עם עליונות לבנה כשהשתתפה בקמפיין ג'ינס של אמריקן איגל שהשתמש בסיסמה "לסידני סוויני יש ג'ינסים מעולים", משחק מילים על המילה "גנים".

טרנט, חייל חיל האוויר אמריקני בן ה-25, נשלח בעבר לקוריאה בנובמבר 2020, אך לא ברור אם היה בין 2,000 החיילים מהדיוויזיה המוטסת ה-82 של הצבא שנפרסו על ידי הפנטגון ביום שלישי.

בסתיו הקרוב, סוויני שגרירת המותג של אמריקן איגל תחזור לנעליה של האסירה לשעבר מילי קאלאוויי בסרט ההמשך של ליונסגייט, "סודה של העוזרת", לצד מישל מורון, אמנדה סייפריד וקירסטן דאנסט.