מו"מ עם איראן? אלפי צנחנים ש"אומנו לפעול תוך 18 שעות" - בדרכם למפרץ

בין 3,000 ל-4,000 צנחנים אמריקנים נמצאים בדרכם למזרח התיכון, כך לפי דיווחים היום (רביעי) בתקשורת הזרה. הפנטגון הורה אתמול לאלפי צנחנים מהדיוויזיה המוטסת ה-82 לפרוס את כוחותיה במזרח התיכון, בעוד הנשיא דונלד טראמפ סירב להצהיר כי ישלול הצבת כוחות על אדמת איראן.

גורמים אמריקנים אישרו פקודות בכתב לחיילים מצוות הקרב של החטיבה הראשונה של הדיוויזיה וממטה ה-82 בפורט בראג בצפון קרוליינה, אך טרם ברור אם הם יפרוסו באיראן עצמה.

רבים מהחיילים נמצאים בכוח התגובה המיידית של הדיוויזיה, יחידה שאומנה להיפרס בהתראה של 18 שעות למשימות מגוונות כמו השתלטות על שדות תעופה ותשתיות קריטיות אחרות, חיזוק שגרירויות ארה"ב ואפשרות פינוי חירום בשטח אויב. תפקידי כוח התגובה המיידית מתחלפים בין יחידות חיל רגלים בדיוויזיה המוטסת ה-82.

הפקודות מגיעות לאחר שבועות של ספקולציות לגבי האם הדיוויזיה, בפיקודו של מייג'ור גנרל ברנדון טגטמאייר, תצטרף למלחמה, לאחר שיחידת המפקדה שלה פרשה בפתאומיות מתרגיל אימונים מוקדם יותר החודש בפורט פולק בלואיזיאנה.

תוספת הכוחות מגיעה בזמן ששלוש ספינות מלחמה הנושאות כ-4,500 חיילים מקבוצת המוכנות האמפיבית של טריפולי מתקרבות למזרח התיכון. בין התוכניות שהממשל האמריקני שוקל, על פי גורמים אמריקנים, נמצאת השתלטות של האי חארג', שטח איראני במפרץ הפרסי, שממנו מייצאת טהרן כ-90 אחוז מהנפט שלה. החודש הורה טראמפ להפציץ מטרות צבאיות באי חארג', אך אמר שהוא השאיר בכוונה את תשתית הנפט שלמה.