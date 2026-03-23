בישראל ובארה"ב מעריכים: סיכוי קטן מאוד להגעה להסכם עם איראן

גורמים ישראליים ואמריקנים מעריכים בשלב זה כי הסיכוי להגיע להסכם בין איראן לארצות הברית הוא קטן מאוד, ואפילו קלוש - כך דיווח הערב (שני) כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המגעים לשיחות מתקיימים כבר כשבועיים, בין כמה מדינות, שמנסות להביא לכדי שיח. טרם ברור האם הדברים הבשילו והובילו לפריצת דרך ב-24 שעות האחרונות, והביאו להתבטאות של הנשיא טראמפ מוקדם יותר היום, או שמדובר בניסיון לקנות זמן או להשפיע על שווקי הנפט.

בישראל ידעו על קיומם של המגעים. עם זאת, נשמרת בעמימות התשובה לשאלה אם ידעו על תוכנית 15 הנקודות של הנשיא האמריקני. סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס הוא שאמור לקחת צד בשיחות שייתכן ויתקיימו בבירת פקיסטן, יחד עם יו"ר הפרלמנט האיראני.