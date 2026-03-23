לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר בפוסט ברשת החברתית שלו TRUTH שבעקבות "שיחות מוצלחות" עם איראן הוחלט להשהות בחמישה ימים את תקיפת מתקני האנרגיה של המדינה, מגיעה ההכחשה: יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, פרסם בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) שלו: "העם האיראני דורש ענישה מוחלטת ורחומה של התוקפים. כל פקידי איראן עומדים בתוקף מאחורי מנהיגם העליון ובעם עד להשגת מטרה זו".

קאליבאף המשיך בפוסט נוסף: "לא התקיים משא ומתן עם ארה"ב, וחדשות מזויפות משמשות לתמרון שווקי הפיננסים והנפט ולהימלט מהביצה שבה ארה"ב וישראל לכודות".

https://x.com/i/web/status/2036108700524347420

במקביל, תקשורת ממלכתית איראנית ציטטה את משמרות המהפכה: "התנהגותו הסותרת" של נשיא ארה"ב אינה גורמת לכל רשלנות או שאננות בחזית המלחמה".

אחרי חיסול חמינאי מי שניהל את העניינים היה עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, ואחרי שגם הוא חוסל - האיש החזק הנוכחי הוא מוחמד באקר קאליבאף, יושב ראש הפרלמנט. בתואר - יושב ראש הפרלמנט; בפועל - הרבה מעבר לכך. קאליבאף הוא לא רק פוליטיקאי, אלא איש צבא וטייס לשעבר שצמח בדיוק באותן ערוגות שבהן גדל המנהיג העליון.