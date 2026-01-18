סערה חדשה: רוג'ר ווטרס מסרב לגנות טרור ותומך באיראן

המוזיקאי הבריטי רוג'ר ווטרס, מי שהיה ממייסדי להקת פינק פלויד, ממשיך לעורר סערות - לא בזכות מוזיקה, אלא בשל עמדות פוליטיות קיצוניות והתבטאויות שנויות במחלוקת. בסוף השבוע התראיין ווטרס לתוכניתו של פירס מורגן, והביע תמיכה לא רק בעם האיראני - אלא גם במשטר האייתוללות עצמו.

בריאיון טען ווטרס כי איראן אינה זקוקה לשינוי משטר, וכי לדבריו אזרחי המדינה כלל אינם מעוניינים בכך. לטענתו, עיקר הבעיות באיראן הן כלכליות בלבד, ולא נובעות מאופי השלטון, אותו הגדיר כמי שסובל מתדמית שלילית במערב.

בהמשך הריאיון סירב ווטרס להגדיר את חמאס, חיזבאללה והחות'ים כארגוני טרור - עמדה שעוררה ביקורת חריפה. הדברים החריפו עוד יותר כאשר האשים את ישראל באחריות לנרצחים בטבח שבעה באוקטובר, ואף טען כי פעולות חמאס היו לגיטימיות.

ווטרס השמיע עמדות דומות גם כלפי מנהיגים שנויים במחלוקת בזירה הבינלאומית, בהם נשיא ונצואלה לשעבר ניקולס מדורו, ואף הביע הערכה לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

למרות טענותיו כי הוא פועל מתוך עמדה מוסרית וערכית, ווטרס מואשם לאורך שנים באנטישמיות - בין היתר בעקבות הופעות שבהן לבש מדים המזכירים סמלים נאציים ושימוש בדימויים אנטישמיים בוטים נגד יהודים.

ההתבטאויות האחרונות בנוגע לאיראן מצטרפות לשורת אמירות קיצוניות שממחישות את השינוי בדמותו הציבורית של ווטרס - ממוזיקאי מוערך ובעל השפעה, לדמות מעוררת מחלוקת שמספקת כותרות בעיקר בזכות פרובוקציות אידיאולוגיות.