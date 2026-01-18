מנחת ערוץ הילדים לשעבר מתחננת לכסף: "צריכה בשביל לחיות"

מנחת ערוץ הילדים לשעבר ליאת אחירון, העלתה היום (ראשון) פוסט לפייסבוק ובו היא מתחננת לכסף: "אני צריכה כדי לחיות". היא הוסיפה בפוסט כי היא זקוקה לעזרה כדי להוציא אלבומים עליהם היא עובדת. "אני צריכה כסף כדי לעשות מהאמנות שלי כסף. הייתי פעם 'מישהי' עם 'כח' (לכאורה) וכסף וכעת כשאני יותר מתמיד אמיתית וקרובה לעצמי אין לי איך להנגיש את זה".

"ברגעים נמוכים אני מאשימה את עצמי בכשלון", הוסיפה המנחה. "ברגעים נמוכים אחרים אני מלאת יאוש. ברגעים אחרים של תקווה אני יודעת שיש סיבה שעוד נסתרת מעיני לכל הקושי הזה ואני פשוט מתפללת. כל עצה, כמו 'תעשי הדסטארט, תקחי איש שיווק, תקחי ייעוץ ברשתות'. נופלת לתוך שק העצות שאין לי מה לעשות אתו כי אני בהפרעת קשב מטורפת, בעבודה קשוחה וסיזיפית כדי להאכיל ילדים, ובצמצום כלכלי".

https://www.facebook.com/reel/2327290367744500 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

יש לי שני אלבומים בשלבים שונים של עשייה. אחד מופק ע"י מפיק מעולה (צח דרורי) והשני הפקה שלי בבית, תוצאה של שיעורי בית על תוכנת מחשב. שניהם מלאים בפנינים. הלב שלי הגדול והרגיש כמו אוקיאנוס כתב אותם, הלב המדבר בשפת בני ובנות האדם. ויש להם כתובת לשירים. אני יודעת. אזניים ולבבות שמחכים להם", ביקשה אחירון.

"אבל כרגע אני לא מוצאת דרך להגיש אותם לעולם. ואני לא מבקשת דבר בחינם. מחפשת מישהי או מישהו שימכור את המופע שלי ויתחלק אתי ברווחים. מישהו שיעזור לי עם הרשתות ואתחלק אתו ברווחים או אשלם לו בהמשך. מישהו שיבנה אתי תוכנית אסטרטגית וכנ״ל. אם אתם מכירים מישהו שיכול להתעניין בעשייה אמנותית עם שליחות אנושית, אנא שתפו פוסט זה. אנא כתבו לי. ובינתיים אם תקנו את ההופעה הנוכחית שלי (מגיעה לכל מקום עם קלידים ומערכת הגברה), אוכל לשלם לקונטרבסיסט המופלא בעולם Gilad Ephrat, שכבר הקליט את עצמו על האלבום".

"אוכל לשלם לצ'לנית, אוכל להקליט שירה ולעשות מיקסים. אוכל למקסס את האלבום הביתי שלי שהוא יותר אלקטרוני ואוכל לשלם לכל אלו שלמעלה ולעוד פונקציות שהכרחיות כדי להגיע אל אזניים (יח"צ למשל) של יותר מעשרים המקסימים שמגיבים לי כאן תמיד (ותודה לכל אחד ואחד מכם הרבה אהבה).

"לפני מיקסים, שלום על כל בני האדם. חפשו את האמת תמיד בלבכם. לאהבה יש כח והיא תגבר על כל הכוחות האחרים על כל הפחדים ושטיפות המח", סיכמה אחירון.