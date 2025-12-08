אי השוויון נמשך: זו ההכנסה הממוצעת של העשירון העליון

רשות המסים פרסמה היום (שני) מחקר אודות הכנסות תושבי ישראל בשנים 2014 – 2022. מהמחקר עולה כי ההכנסה הממוצעת ליחיד בעשירון העליון ב-2022 הייתה 68 אלף שקל וכי 63% מהמסים נגבו מעשירון זה.

מחקר עומק חדש של רשות המסים חושף תמונת מצב עדכנית של אי השוויון בהכנסות ובתשלומי המסים של תושבי ישראל. המחקר המקיף מבוסס על נתוני הכנסות ותשלומי מסים של כלל תושבי ישראל לשנים 2022-2014, וניזון מכלל דיווחי מעסיקים ועל דו"חות שנתיים שהגישו עצמאים ובעלי הכנסות גבוהות.

על פי המחקר, העשירון העליון מחזיק בנתח של כ-45% מכלל ההכנסות במשק, כולל יותר מ-80% מההכנסות מהון, בעוד חמשת העשירונים התחתונים מחזיקים בכ-10% מההכנסות בלבד. נתון משמעותי נוסף מראה כי המאיון העליון משלם מס אפקטיבי נמוך יותר, כ-26.5%, מאשר שאר המאיונים בעשירון העליון, כ-29%.

פערים משמעותיים בין נתוני רשות המסים לנתונים העולים מדוחות הלמ"ס

בנוסף, הדו"ח מצביע על פערים משמעותיים בין נתוני רשות המסים לנתונים העולים מדוחות הלמ"ס בנוגע להכנסות העשירון העליון, פערים המגיעים לעשרות אלפי שקלים בחודש ונובעים ממדידה שונה של ההכנסות מהון. לפי הדו"ח, ההכנסה הממוצעת של יחיד בעשירון העליון עומדת בשנת 2022 על כ-68 אלף שקל בממוצע לחודש, מתוכן כ-24 אלף שקל הכנסות מהון. זאת לעומת 5.2 אלף שקל בלבד הכנסות מהון למשק בית בעשירון העליון בנתוני הלמ"ס. לפער זה השפעה משמעותית על מדידת האי-שוויון בישראל.

לפי הדו"ח, שני העשירונים העליונים אחראיים ללא פחות מ-80% מהמסים הישירים בישראל, למרות שהכנסתם מהווה 61% מההכנסות בלבד, כאשר העשירון העליון לבדו משלם כ-63% מהמסים. עם זאת, כאמור, בעלי ההכנסות הגבוהות ביותר, המאיון העליון, משלמים אחוז מס אפקטיבי נמוך יותר מיתר חברי העשירון העליון. השינויים שנעשו בתקציב 2025, מס יסף הוני ומיסוי רווחים לא מחולקים, נועדו בין היתר להתמודד עם תופעה זו.

ההכנסה הממוצעת במשק

על פי ממצאי המחקר, ההכנסה הממוצעת מעבודה והון בישראל עמדה בשנת 2022 על כ-15 אלף שקל לחודש וההכנסה החציונית על כ-9 אלף שקל לחודש. מבחינת התפלגות ההכנסות, העשירון העליון מחזיק בכ־45% מההכנסות, העשירון ה-9 בכ-15%, בעוד חמשת העשירונים הנמוכים מחזיקים בכ-10% מההכנסות בלבד. בנוסף, שני המאיונים העליונים אחראיים לכ-50% מהכנסות העשירון העליון. התפלגויות אלה כמעט ולא השתנו בתקופה הנבחנת.

בשנת 2022, ההכנסות מהון היוו כ-17% מכלל ההכנסות (לעומת 82% מיגיעה אישית – שכר שכירים, עבודה עצמאית, פנסיה וקצבאות), אולם בקרב העשירון העליון בלבד ההכנסות מהון מהוות 34% מכלל הכנסותיו, ובמאיון העליון הן מהוות 63% מכלל הכנסותיו.