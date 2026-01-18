אובר בדרך לישראל: זהו הפיצוי שנשקל להעניק לנהגי המוניות

לקראת כניסת אובר לישראל: משרדי האוצר והתחבורה דנים בהטלת אגרות על כל נסיעה באובר - כדי לייצר תקציב לפיצוי נהגי המוניות בישראל, כך דיווחה הערב (ראשון) כתבת הכלכלה עדי כהן ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

כאמור, ל-i24NEWS נודע כי המהלך שנבחן הוא תשלום של אגרה או מס על כל נסיעה של אובר ודומיה בישראל - כאשר נכון לשעה זו טרם התקבלה ההחלטה האם התשלום ייגבה מהנוסע או מהנהג. לדברי גורמים באוצר, תשלום זה ייצר מקור תקציבי לפיצוי נהגי המוניות, שמתקוממים כנגד כניסת החברה לישראל.

בחודשים האחרונים הצהירו לא אחת במשרד התחבורה על הכוונה לפצות את נהגי המוניות בגין מהלך זה - שלמעשה פותח את השוק הסגור של המוניות, שעד כה הנהגים נדרשו לרישיון ותשלום בגינו למדינה.

נכון להיום, החוק מתיר רק לנהגי מוניות שקיבלו רישיון ממשרד התחבורה ומחזיקים במונית וב"מספר ירוק" להסיע נוסעים בתשלום בהתאם לתעריפים שקובעת המדינה. אותם נהגים משלמים לחברות הביטוח פרמיות גבוהות בהרבה מנהגים פרטיים - ונדרשים לשלם על הפעלת המונית, קרי על המספר הירוק - כ-250-280 אלף שקלים. מתוך המקור התקציבי שייווצר מהאגרות על נסיעות אובר, מתכוונים בממשלה לשפות את נהגי המוניות בעלי המספר הירוק. סכום הפיצוי הפרטני והכולל - טרם סוכם.

כזכור, היום נרשמה התקדמות דרמטית לקראת כניסת אובר לישראל, עם אישור ועדת שרים לענייני חקיקה את הצעת החוק הפרטית של חברי הכנסת איתן גיזנבורג ומשה פסל. זו אמורה להוות את התשתית החוקית שתאפשר תחבורה שיתופית בישראל ותסלול את הדרך לכניסת חברות כמו אובר ובולט שמצויות במגעים עם גורמי הממשלה.

הצעת החוק שאושרה היום תגיע להצבעה במליאה כבר ברביעי הקרוב וכפי שנודע ל-i24NEWS זו צפויה לקבל תמיכה די גורפת, כולל ממשרדי התחבורה והאוצר. לאחר מכן, תגיע החקיקה לוועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות חבר הכנסת דוד ביטן, כאשר במשרדי הממשלה שואפים בהמשך להפוך את ההצעה לממשלתית. זאת, כתלות בהסכמות של האוצר והתחבורה על מתווה הכניסה של החברות - לרבות סוגיית הפיצויים.