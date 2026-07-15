בחיפה, ת"א ובירושלים: ירידות משמעותיות במחירי הדיור

מחירי הנדל"ן ירדו ב1% באפריל-מאי, בתל אביב צניחת מחירים של 2.9% בחודש. כך לפי מדד מחירי הדירות שמפרסמת היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי הלמ"ס, ברמה שנתית רשמו מחירי הדירות ירידה של 2%.

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שנתית, ירידות משמעותיות נרשמו במחוזות מרכז (3.2%), חיפה (2.6%), תל אביב (2.5%) ודרום (0.5%). חודשית, ירידות משמעותיות במחוזות ירושלים (1.8%), ותל אביב (2.3%) וחיפה (0.5%).

בדירות החדשות, מראה מדד הלמ"ס ירידה שנתית של 0.1%. בניכוי דירות בסבסוד ממשלתי מראה המדד עלייה שנתית של 0.2%.

הנתונים משקפים תמונת ראי של הקיפאון שנמשך בשוק הדיור - גם אחרי הורדות הריבית האחרונות של בנק ישראל. כמו כן, ירידות אלה לא משקפות את המבצעים וההטבות הרווחים בחודשים אלה, שמגלמים בתוכם ירידות מחירים משמעותיות אף הרבה יותר.

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן בחודש יוני 2026 נותר ללא שינוי בהשוואה לחודש מאי 2026. בשנה האחרונה (יוני 2026 לעומת יוני 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.6%.

עליות מחירים נרשמו בסעיפי: תרבות ובידור שעלה ב-1.0%, דיור שעלה ב-0.7%, בריאות שעלה ב-0.6% ומזון שעלה ב-0.4%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות טריים שירדו ב-5.2%, הלבשה והנעלה שירד ב-2.7%, תחבורה שירד ב-0.7% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.5%.

שכר דירה לפי קבוצות שוכרים

יצוין כי בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 6.6%.

יודגש כי שיעורי השינוי הללו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה. זאת מכיוון ששכר הדירה אינו משתנה עבור הרוב המוחלט של השוכרים במהלך השנה האחרונה, בשל הימצאותם תחת חוזה שכירות שבו נקבע שכר-הדירה החודשי, לרוב ללא מנגנוני הצמדה.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש יוני 2026 ב-0.2% והגיע ל-103.6 נקודות לעומת 103.4 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2025 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-2.4%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה נותר ללא שינוי.

ב-12 החודשים האחרונים (יוני 2026 לעומת יוני 2025) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים: ב-3.7% בשל העליה במחירי שכר העבודה ב-5.5%. מדד מחירי חומרים ומוצרים עלה בחודש יוני 2026 ב-0.2%. מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי מערכת ביוב וניקוז ( ב-5.6%), מערכת מים (ב-2.7%), חומרי מחצבה והובלתם (ב-1.5%) ורשתות וכלובים (ב-0.7%).

לעומת זאת, ירדו מחירי מוצרים למסגרות חרש (ב-2.1%) ובטון מובא (ב-0.9%).

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.4% בחודש יוני 2026.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.8 אחוז בחודש יוני 2026 בהשוואה לחודש מאי 2026 והגיע לרמה של 121.7 נקודות לעומת 122.7 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). החודש ירדו מחירי מוצרי נפט מזוקק (ב-9.8%) ומוצרי הלבשה (ב-3.7%). לעומת זאת, עלו מחירי מוצרי מתכת (ב-1.0%), כלי תחבורה והובלה אחרים (ב-1.0%), רהיטים (ב-1.0%), מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (ב-1.2%) וטקסטיל (ב-2.6%).

המדד ללא דלקים עלה ב-0.3% בחודש יוני 2026 בהשוואה לחודש מאי 2026 והגיע לרמה של 116.6 נקודות לעומת 116.2 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

ב-12 החודשים האחרונים (יוני 2026 לעומת יוני 2025) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-0.8%, והמדד ללא דלקים ירד ב-0.6%.

מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב-1.0% בחודש יוני 2026 בהשוואה לחודש מאי 2026 והגיע לרמה של 97.6 נקודות לעומת 98.6 נקודות בחודש הקודם (לפי בסיס: ממוצע 2020=100.0). ב-12 החודשים האחרונים (יוני 2026 לעומת יוני 2025) ירד המדד ב-8.8%.

שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן)

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל - מאי 2026, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ - אפריל 2026, נמצא כי:

(1) מדד מחירי הדירות ירד ב-1.0%.

(2) בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (1.8%-), צפון (0.3%-), חיפה (0.5%-), מרכז (0.0%), תל אביב (2.3%-) ודרום (0.0%).

(3) מדד מחירי הדירות החדשות ירד ב-0.1%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל - מאי 2026 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל - מאי 2025 עולה כי:

(1) מדד מחירי הדירות השנתי ירד ב-2.0%.

(2) בפילוח לפי מחוזות נרשמו ירידות מחירים במחוזות: מרכז (3.2%), חיפה (2.6%), תל-אביב (2.5%) ודרום (0.5%). לעומת זאת, עליות מחירים נרשמו במחוזות: צפון (1.4%) וירושלים (0.3%).

(3) מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-3.9%.