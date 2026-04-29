חשד: רשת רמי לוי לא דיווחה על מחירי מוצרים כדי להציג סל קניות זול

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בודקת בימים אלו חשד לפיו רשת "רמי לוי שיווק השקמה" נמנעה מדיווח על שורה של מוצרים כנדרש בחוק. החשד המרכזי שנבחן הוא שהרשת בחרה שלא לדווח על מוצרים מסוימים כדי להשפיע באופן מלאכותי על עלות סל הקניות לחגים, כך שיוצג כזול יותר בהשוואה למתחרים. ככל שהחשדות יתאמתו, החברה תהיה חשופה לעיצומים כספיים כבדים שעלולים להסתכם במאות אלפי שקלים.

הבדיקה מתמקדת בחובות המוטלות על קמעונאים גדולים מכוח חוק קידום התחרות, המחייב דיווח שוטף ושקוף על מחירי כלל המוצרים והמבצעים בסניפים. ל-i24NEWS נודע כי נכון לשלב זה, מדובר בבדיקה ממוחשבת של נתוני הדיווח שהתקבלו ברשות, ורמי לוי עצמו טרם זומן לחקירה פיזית במשרדי הרשות. מטרת הדיווחים בחוק היא לאפשר לצרכנים שקיפות מלאה על התייקרויות מחירים ולמנוע הטעיה בחישוב סלי קניות ממוצעים.

מהרשות להגנת הצרכן נמסר: "חוק קידום התחרות בענף המזון והפארם מטיל על קמעונאים גדולים חובה לדווח באופן שוטף את מחירי כלל המוצרים הנמכרים בסניפיהם. אי־דיווח מהווה הפרה של החוק ופוגע בשקיפות כלפי הצרכנים. הרשות רואה בחומרה כל ניסיון להתחמק מחובת הדיווח, ובוחנת בימים אלה דיווחים שהתקבלו בנושא לגבי קמעונאים ספציפיים. ככל שיימצאו הפרות, הרשות תפעל בכל הכלים העומדים לרשותה, לרבות הטלת עיצומים כספיים, לשם הבטחת ציות לחוק".