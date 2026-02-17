בחסות החשש ממלחמה: מחירי הזהב שוברים שיאים חדשים
מאז תחילת השנה, זינק מחיר הזהב ביותר מ-50%, ובחמש השנים האחרונות - בלמעלה מ-100% • כעת עולה השאלה האם ההשקעה המסנוורת במתכת העתיקה היא ספקולציה, או שמא - מחירי הזהב, רק ימשיכו לעלות?
בחסות הטלטלות בבורסות העולם, החשש התמידי ממלחמה במזרח התיכון או במזרח אסיה, ובדחיפתו של הנשיא טראמפ, מחירי הזהב שוברים פעם אחר פעם שיאים חדשים, והמירוץ למתכת הנוצצת - צובר תאוצה. מאז תחילת השנה, זינק מחיר הזהב ביותר מ-50%, ובחמש השנים האחרונות - בלמעלה מ-100%.
גם בשטח, בחנויות התכשיטים, ההשפעה - מורגשת היטב. מגמת העלייה במחירי הזהב החלה עוד ב-2024, כשבאוקטובר האחרון הגיעה המתכת היקרה לשיא היסטורי של 4,000 דולר לאונקייה - ובאחרונה, זינק המחיר אף יותר, כשבימים "טובים" הוא נושק אף קרוב ל-5,000 דולרים.
בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז החלה צניחתו של הדולר, לראלי הנוצץ של הזהב הצטרפו בנקים מרכזיים בעולם - לצד זינוק בהשקעות הפרטיות. למרות התנודתיות והירידות בימים האחרונים - האנליסטים בשוק מעריכים כי חגיגת הזהב - רחוקה מלהסתיים.
בינתיים, בחנויות התכשיטים, מוצאים הספקולנטים, הרומנטיקניים וחובבי המתכות היקרות פיתרונות יצירתיים - לשים ידם על הזהב, גם כשהמחירים משתוללים. מאחורי המירוץ הזה, הבהלה לזהב, עומדת השאלה: האם ההשקעה המסנוורת במתכת העתיקה היא ספקולציה, או שמא - מחירי הזהב, רק ימשיכו לעלות?