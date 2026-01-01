מה ההכנסה הממוצעת של משק בית בישראל - ולכמה יש מדיח כלים?

26,330 שקלים ברוטו - ו-21,606 שקלים נטו, כך מכניס משק בית ממוצע לפי נתונים שפרסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי הנתונים, המציגים את תמונת המצב לשנת 2023, מקורן של הכנסות אלה בעיקר בעבודה (77%), 12.9% בקצבאות ותמיכות מהמדינה והיתרה מהון, פנסיות וקופות גמל.

מול זה, ההוצאה הממוצעת של משק בית בישראל, כולל דיור - עומדת על 18,088 שקלים (ירידה של 1.4% לעומת 2022), וההוצאה הכספית (ללא דיור) - עומדת על 14,823 שקלים.

על מה הישראלים מוציאים הכי הרבה?

לפי הלמ"ס, באופן לא מפתיע, ההוצאה הגדולה ביותר של הישראלים היא על דיור (25.3%), לאחר מכן על תחבורה ותקשורת (18.6%) ומזון, כולל פירות וירקות - מהווה כ-18% מההוצאה של הישראלים.

עוד לפי הנתונים, בשנת 2023 לא פחות מ64% מהישראלים גרו בבעלותם, 31.8% גרו בשכירות ו4% גרו בדיור ציבורי.

הפערים בין העשירונים בישראל

בעשירון התחתון בישראל, בממוצע, 4.2 נפשות, ומספר המפרנסים הממוצע עומד על 0.9. בעשירון העליון לעומת זאת, ממוצע של 2.4 נפשות, וממספר המפרנסים הממוצע עומד על 1.7.

חלקו של העשירון העליון מההכנסה הכספית נטו של כלל האוכלוסייה עמד על 22.1% לעומת 2.6% בעשירון התחתון.

ומה לגבי בעלות על מוצרים

לפי הלמ"ס, מלבד מוצרים כמו מקרר ומכונת כביסה שאפשר למצוא כמעט בכל בית בישראל - רק ל72% מהישראלים יש כיריים, ל-45% יש מדיח כלים, ל-52% יש שתי טלוויזיות ויותר, ול-50% יש מייבש כביסה. ל-76% מהישראלים יש מחשב נייד, ל-37% יש טאבלט, ול-81% יש מינוי לאינטרנט.