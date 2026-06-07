משרדי האוצר והשיכון בוחנים לבטל או לצמצם באופן משמעותי את החובה להקצות דירות לדיור בר השגה בפרויקטים של שכירות ארוכת טווח, בניסיון להחזיר את הכדאיות הכלכלית לענף שנקלע למשבר עמוק, כך פרסמה הערב (ראשון) כתבנו לענייני כלכלה עדי כהן במהדורה המרכזית.

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כיום מחויבים יזמים בפרויקטים של שכירות ארוכת טווח להקצות כ-25% מהדירות לדיור בר השגה, כלומר דירות המושכרות במחיר הנמוך ב-20% עד 40% ממחירי השוק. אלא שלדברי גורמים המעורים בנושא, עליית הריבית בשנים האחרונות ושינוי תנאי השוק פגעו קשות ברווחיות המיזמים והובילו לנסיגה משמעותית של יזמים מהתחום.

במשרדי הממשלה סבורים כי ללא התאמות משמעותיות, שוק השכירות המוסדית ימשיך לקפוא. לכן נבחנת האפשרות להפחית את היקף הדירות המוזלות או אף לבטל את החובה לחלוטין בחלק מהפרויקטים, במטרה להגדיל את כדאיותם הכלכלית ולעודד יזמים לשוב ולהקים פרויקטים חדשים.

המהלך מעורר דילמה לא פשוטה. מצד אחד, בממשלה מבקשים להציל את מודל השכירות ארוכת הטווח, שהוצג בשנים האחרונות כחלופה לרכישת דירה עבור זוגות צעירים ומשפחות. מצד שני, צמצום היצע הדירות המוזלות עלול לפגוע דווקא באוכלוסיות שמתקשות לעמוד במחירי השכירות הגבוהים.

ישראל ממילא נמצאת בפיגור ביחס למדינות מערביות רבות בכל הנוגע להיקף הדיור בר ההשגה והנגישות לדיור במחיר מופחת. גורמים בממשלה מודים כי מדובר במהלך שאינו אידיאלי, אך טוענים כי במצב הנוכחי "שוק השכירות המוסדית פשוט אינו בר-קיימא".

לצד המהלך, בוחנים במשרדי האוצר והשיכון צעדים נוספים שנועדו להחזיר את הכדאיות לפרויקטים, ובהם שיפור תנאי המימון ליזמים ולגופים מוסדיים וכן קידום שיטות בנייה מתקדמות שיסייעו בהפחתת עלויות ההקמה. המטרה היא לנסות ולהחזיר לחיים שוק שנחשב עד לפני שנים ספורות לאחת ההבטחות הגדולות של תחום הדיור בישראל.