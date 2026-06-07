המדינה תאשר הקלות בנייה כדי להציל פרויקטים של התחדשות עירונית

על רקע המשבר בענף הנדל"ן שנתון לקיפאון זה יותר משנתיים, וירידות המחירים בשוק - המדינה בוחנת אישור הקלות בנייה להצלת פרויקטים תקועים של התחדשות עירונית, כך נודע ל-i24NEWS.

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במסגרת ההקלות הנבחנות, יוכלו יזמים לקבל זכויות בנייה נוספות בשלב ההיתר - כדי לייצר כלכליות לפרויקטים שהפכו ללא כלכליים. מסלול נוסף שנבחן על ידי משרדי השיכון, האוצר ומינהל התכנון - הוא לייצר מסלולים מהירים לתכנון מחדש סמוך לשלב ההיתר, מבלי לשלוח את היזם לנקודת ההתחלה ולעכב את הפרויקט.

בטווח הארוך, בוחנים משרדי הממשלה חיוב של רווח יזמי גבוה יותר מראש לפרויקטים - כך שמרווח התכנון הכלכלי של הפרויקט יהיה גדול יותר. בשלב זה, לא פוסלים בחינה מחודשת של התקן השמאי עליו נבנים פרויקטי התחדשות עירונית - תקן 21.

בצל המשבר בענף, הפכה התקופה האחרונה לאחת המאתגרות בתחום ההתחדשות העירונית, כשפרויקטי תמ"א 38 ופינוי-בינוי מאבדים מכלכליותם. כתוצאה, נרשם צונאמי של פרויקטים שנתקעים, בלב איזורי הביקוש, חוזים שנפתחים מול דיירים, יזמים שנכנסים למצוקות כלכליות - ושוק שנכנס להקפאה.

"היום הדיירים צריכים להיות שותפים לסיכון בהתחדשות העירונית", אמרה הבוקר תמר צ'ין, רכזת נדל"ן והתחדשות עירונית באגף תקציבים באוצר, בכנס של אתר מגדילים.