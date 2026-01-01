המיליארדר והפילנתרופ מוריס קאהן הלך לעולמו בגיל 96

המיליארדר והפילנתרופ מוריס קאהן הלך הבוקר (חמישי) לעולמו לעולמו בגיל 96. קאהן, שנולד בדרום אפריקה בשנת 1930, עלה לישראל בגיל 26 עם רעייתו ז'קלין ושני ילדיו. מאז, ביסס את דרכו כאחד מאבות היזמות המודרנית בישראל והוביל פרויקטים שהניחו את התשתית לתעשיית ההייטק של ישראל הצעירה.

בין היתר, הוא היה אחד המייסדים והשותפים להקמת אמדוקס, חברת הייטק ישראלית שהפכה לאימפריה טכנולוגית עולמית. לצד זאת, ייסד ותמך ביוזמות חינוכיות, רפואיות, חברתיות ומדעיות פורצות דרך - בהן ארגון המנהיגות הצעירה LEAD, ארגון "צלול", החווה לרכיבה טיפולית, הארגון הרפואי Save a Child’s Heart, פרויקטים במדעי החיים, ופעילויות רבות אחרות שזכו להשפעה רחבה בארץ ובעולם. ופרוייקטים שהיו פורצי דרך ברמה העולמית כמו המצפה התת ימי באילת.

כמו כן, בשנים האחרונות היה קאהן גם הדמות היזמית מאחורי SpaceIL החזון הישראלי שעשה היסטוריה לאומית ובינלאומית עם שיגורה של החללית הפרטית הראשונה בעולם לירח.

אף שנפטר בגיל 96, מוריס נותר עד לרגעיו האחרונים אותו ילד סקרן וחקרן, כזה שתמיד ביקש ללמוד עוד על העולם שבו הוא חי. קאהן האמין בצעירים, בחינוך וביכולת של אדם אחד להצית שינוי גדול - והוא השקיע שוב ושוב אמר שהוא בוחר קודם כל להשקיע בבני אדם, ולא רק במיזמים.

בשנים האחרונות כאב את הקוטביות והשסע בישראל, והאמין בלב שלם שהדרך קדימה עוברת דרך חיבור, הקשבה והשקעה בדור הצעיר. עד רגעיו האחרונים שב ואמר כי תקוותו היא שצעירי ישראל ייקחו את המושכות מהמבוגרים ויפעלו לביסוסה של חברה מאוחדת יותר, הפועלת מתוך אחריות משותפת לעתיד המדינה. צוואתו הציבורית, מסר צלול לדורות הבאים: "היו טובים זה לזה, אין לנו לאן ללכת מכאן".