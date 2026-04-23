מסלול עוקף חות'ים: עלייה של 118% בתנועת המטענים בנמל אילת

בצל המלחמה ולאחר שנתיים וחצי של מצור, עלייה של 118% נרשמה בתנועת המטענים בנמל אילת - כך לפי נתונים של רשות הספנות. כ-11.5 אלף טון של כלי רכב הגיעו לנמל הדרומי בחודשי ינואר-מרץ, ל-i24NEWS נודע היום (חמישי) כי המכוניות הגיעו לנמל דרך ירדן.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

שיטת השינוע בה השתמשו היא באמצעות אוניות קטנות יותר, שהביאו את כלי הרכב לנמל אילת, כאמור דרך ירדן. לפי מקורות בענף וגורמים המעורים בפרטים, בחודש האחרון נרשמה ככלל עלייה בפעילות הנמל, לאחר השבתה כמעט ומוחלטת.

מאז תחילת המלחמה, סבלו בנמל אילת מירידה דרסטית בפעילות בשל מצור ימי שהפעילו החות'ים על "באב אל-מנדב". למקום כמעט ולא הגיעו אוניות פריקה, למעט בודדות שהגיעו מדי חודש. בנמל אילת סירבו להתייחס לאופן הבאת הסחורות לנמל ולגידול בפעילות.