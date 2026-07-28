העברות הכספים נמשכות גם בפגרה: מאות מיליונים יועברו לחרדים וליהודה ושומרון

העברות הכספים נמשכות - גם בפגרה: ועדת הכספים של הכנסת תתכנס לישיבה מיוחדת ביום רביעי הקרוב, כדי לאשר העברות של מאות מיליוני שקלים. מרבית הסכום - סקטוריאלי, המיועד לחרדים וליהודה ושומרון.

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ערוץ כנסת

הבקשות שהונחו על שולחן הוועדה כוללות בין השאר: 16.5 מיליון שקלים של כספים קואליציוניים ל"בית הספר של החופש הגדול" למוסדות הפטור החרדיים, 117 מיליון שקלים למשרד ההתיישבות של אורית סטרוק ו-32.5 מיליון שקלים ל"ארכיאולוגיה ביהודה ושומרון" (מחציתם כספים קואליציוניים).

עוד ברשימה: 26 מיליון שקלים למניעת נשירה מישיבות, תמיכות במוסדות תורניים בחבל תקומה בסך 15 מיליון שקלים, ו-12 מיליון שקלים לחיזוק התרבות החרדית היהודית.

בעקבות כינוס הדיון, חברי הכנסת מהאופוזיציה ולדימיר בליאק ונאור שירי פנו ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, וליועמ"שית הכנסת שגית אפק. "הפניות כוללות מאות מיליונים שקלים של כספים קואליציוניים פוליטיים, באופן שמעלה חשש כבד כי הכספים הללו ישמשו את מפלגות הקואליציה במהלך מערכת הבחירות", טענו במכתב ששלחו.