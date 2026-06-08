המסחר השבועי בבורסה נפתח הבוקר (שני) באיחור של מספר דקות, זאת ברקע ההסלמה עם איראן. התקיפות ההדדיות, לצד ירידות השערים שנרשמו בוול סטריט בימים האחרונים, הובילו לירידות חדות במניות הנסחרות בבורסה בתל אביב.

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על פי ההערכות, בבורסה הפעילו מנגנון של "פתיחה אנגלית", שדוחה את פתיחת המסחר בכמה דקות כאשר צפויה תנודה חריגה במדדים מובילים. המטרה של מהלך כזה היא למתן את התנודתיות.

נכון לשעה עשר וחצי בבוקר, המדדים המובילים רשמו ירידות בערכם, שבמקרים מסוימים הגיעו עד ל-2.5 אחוזים. במקביל, שער הדולר מטפס ומתקרב לרף השלושה שקלים, והאירו עומד על 3.43 שקלים.

לפי סעיף 27 א'

כזכור, חיל האוויר ביצע מספר גלי תקיפה באיראן, ופגע במספר יעדי משטר בהם מערכות הגנה אסטרטגיות. מספר שעות לאחר הפעולה הישראלית - איראן ביצעה מספר שיגורים לעבר ישראל.